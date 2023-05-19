Sainz: "Red Bull şaşırtıcı derecede hızlı"
Carlos Sainz'a göre Red Bull ile olan büyük fark kendileri dahil olmak üzere tüm takımlar için şaşırtıcı derecede fazla.
Yeni kuralların ikinci sezonuna da şampiyonluk parolasıyla giren Ferrari, günün sonunda bırak şampiyonluğu, podyum mücadelesinden bile nispeten uzakta kalmış vaziyette.
An itibariyle takımlar şampiyonasını dördüncü sırada götüren Ferrari'nin mevcut durumu pilotları da etkiledi, hem Charles Leclerc, hem de Carlos Sainz'ın motivasyon eksikliği yaşadığı düşünülüyor.
Bu konu hakkında konuşan Sainz, takım olarak zor bir durumun içinde kaldıklarını düşünüyor.
The Race'a konuşan Sainz, "Mevcut durumla başa çıkmak diğer yıllardan daha zor oldu. Ferrari için nihayet zirveye geri döneceğini hissediyordum, takımın tamamı geçen yılki kadar mücadele etmemizi bekliyordu. Herkes benzer hissiyatlara sahipti."
"Birdenbire kendinizi Red Bull'un yarım saniyeden fazla gerisinde bulmak hiç kolay değil."
"Her şeyi bir anda sıfırlamanız, çizim tahtasına geri dönmeniz ve herkesin motivasyonunu koruduğunuzdan emin olmanız gerekiyor."
"Takımlar şampiyonasında yine dördüncü sırada olsaydık, ama her hafta sonu pole pozisyonu ve galibiyet mücadelesi verseydik durumu kabullenmek daha kolay olurdu."
"Red Bull bu yıl şaşırtıcı derecede hızlı. Sadece biz değil, bence Mercedes ve Aston Martin de bu denli bir fark olacağını tahmin edemezdi." dedi.
Formula 1, sel felaketi için 1 milyon Euro bağışta bulundu!
Verstappen, bu hafta sonu F1 yerine simülasyonda yarışacak
Son Haberler
Miller: "Fernandez bir çaylağın yapması gerekenleri yapıyor"
Miller: "Fernandez bir çaylağın yapması gerekenleri yapıyor" Miller: "Fernandez bir çaylağın yapması gerekenleri yapıyor"
Sainz: "Yakın geleceğimi sadece Ferrari'de görüyorum"
Sainz: "Yakın geleceğimi sadece Ferrari'de görüyorum" Sainz: "Yakın geleceğimi sadece Ferrari'de görüyorum"
Steiner: "Yeni takımlar, mevcut takımlara katkı sağlamalı"
Steiner: "Yeni takımlar, mevcut takımlara katkı sağlamalı" Steiner: "Yeni takımlar, mevcut takımlara katkı sağlamalı"
Ducati'den Martin-Yamaha iddialarına yanıt: "Martin bizde kalır çünkü kazanmayı seviyor"
Ducati'den Martin-Yamaha iddialarına yanıt: "Martin bizde kalır çünkü kazanmayı seviyor" Ducati'den Martin-Yamaha iddialarına yanıt: "Martin bizde kalır çünkü kazanmayı seviyor"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.