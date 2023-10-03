Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi"

Ferrari sezonun bitimine altı yarış kala şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor ve Mercedes'le arayı epey kapattı.

Sezonun kalan kısmında şampiyonluk için olmasa da, ikincilik, üçüncülük hatta dördüncülük için kıyasıya bir mücadele olacak.

Sürücüler şampiyonasında da yine bazı pozisyonlar için keyifli mücadeleler var.

Şampiyona üçüncülüğünün mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt veren Sainz, AS'a şöyle dedi: "Üçüncü olabilmem için hem Hamilton hem de Fernando'nun birkaç yarışta daha sıfır çekmesine ihtiyacım var."

"Fakat dünya şampiyonları çok deneyimli olduğu için, böyle bir şey yaşanacağına inanmıyorum."

"Özellikle de son birkaç yarışta Mercedes'ten epey puan kopardığımızı düşünürsek ana hedefimiz şampiyonayı ikinci sırada tamamlamak."

"Bu gelecek yıl için takıma ekstra motivasyon sağlayacak. Kişisel olarak da pozitif sonuçlar elde etmeyi umuyorum."

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Şu anda devam etmeyi, araçtan maksimumu almayı ve podyum ya da galibiyet fırsatı gelirse, bunu almak için orada olmayı umuyorum."

Sainz, Las Vegas'ın kendilerine bir galibiyet fırsatı sunabileceğini düşünüyor.

"En büyük soru Las Vegas'ın nasıl bir pist olacağı."

"Monza gibi çok sayıda düzlüğe sahip bir cadde pisti. Umarım iyi olur. Geri kalan pistlere bakarsak, geçen yıl Meksika'da sıkıntı çektiğimizi ya da Austin'in bizim için biraz daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum: fakat örneğin Katar'ın zor olacağını söyleyebilirim."

Sainz sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda fark yaratan takım bence Red Bull. Red Bull olmasaydı, Ferrari oldukça iyi bir yıl geçirirdi. Hatta Ferrari, Mercedes, Aston Martin, McLaren ile F1'deki en dengeli ya da eğlenceli sezonlardan biri olurdu."