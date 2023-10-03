Prime'a abone ol
Önceki / Lawson, Katar GP'ye de katılmaya hazırlanıyor
Formula 1 / Katar GP Haberler

Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, bu yıl aslında Red Bull dışındaki grubun çok yakın olduğunu söylüyor.

Ekleyen:
Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

Ferrari sezonun bitimine altı yarış kala şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor ve Mercedes'le arayı epey kapattı.

Sezonun kalan kısmında şampiyonluk için olmasa da, ikincilik, üçüncülük hatta dördüncülük için kıyasıya bir mücadele olacak.

Sürücüler şampiyonasında da yine bazı pozisyonlar için keyifli mücadeleler var.

Şampiyona üçüncülüğünün mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt veren Sainz, AS'a şöyle dedi: "Üçüncü olabilmem için hem Hamilton hem de Fernando'nun birkaç yarışta daha sıfır çekmesine ihtiyacım var."

"Fakat dünya şampiyonları çok deneyimli olduğu için, böyle bir şey yaşanacağına inanmıyorum."

"Özellikle de son birkaç yarışta Mercedes'ten epey puan kopardığımızı düşünürsek ana hedefimiz şampiyonayı ikinci sırada tamamlamak."

"Bu gelecek yıl için takıma ekstra motivasyon sağlayacak. Kişisel olarak da pozitif sonuçlar elde etmeyi umuyorum."

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

"Şu anda devam etmeyi, araçtan maksimumu almayı ve podyum ya da galibiyet fırsatı gelirse, bunu almak için orada olmayı umuyorum."

Sainz, Las Vegas'ın kendilerine bir galibiyet fırsatı sunabileceğini düşünüyor.

"En büyük soru Las Vegas'ın nasıl bir pist olacağı."

"Monza gibi çok sayıda düzlüğe sahip bir cadde pisti. Umarım iyi olur. Geri kalan pistlere bakarsak, geçen yıl Meksika'da sıkıntı çektiğimizi ya da Austin'in bizim için biraz daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum: fakat örneğin Katar'ın zor olacağını söyleyebilirim."

Sainz sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda fark yaratan takım bence Red Bull. Red Bull olmasaydı, Ferrari oldukça iyi bir yıl geçirirdi. Hatta Ferrari, Mercedes, Aston Martin, McLaren ile F1'deki en dengeli ya da eğlenceli sezonlardan biri olurdu."

paylaşım
yorumlar

Lawson, Katar GP'ye de katılmaya hazırlanıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

Formula 1
Katar GP

Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı" Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Formula 1

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Aston Martin: "Kalan altı yarış için hedef dördüncü sırayı korumak"

Aston Martin: "Kalan altı yarış için hedef dördüncü sırayı korumak"

Formula 1
Katar GP

Aston Martin: "Kalan altı yarış için hedef dördüncü sırayı korumak" Aston Martin: "Kalan altı yarış için hedef dördüncü sırayı korumak"

Son Haberler

Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

F1 Formula 1
Katar GP

Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı" Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

Sargeant, Williams'taki F1 koltuğunu nasıl kurtarabilir?

Sargeant, Williams'taki F1 koltuğunu nasıl kurtarabilir?

F1 Formula 1

Sargeant, Williams'taki F1 koltuğunu nasıl kurtarabilir? Sargeant, Williams'taki F1 koltuğunu nasıl kurtarabilir?

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

F1 Formula 1

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi”

Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi”

F1 Formula 1

Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi” Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi”

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol