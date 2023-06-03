Sainz: "Red Bull muhtemelen yine duble yapacak"

Sainz, Cumartesi günü Barcelona'daki Max Verstappen'in ardında en iyi ikinci zamanı yaparken, Perez Q2'de elendi.

Ancak Sainz, Red Bull'un sorunsuz bir yarışta çok hızlı olacağına inanıyor ve Perez'in kısa sürede öne çıkıp, Red Bull'a dubleyi getirebileceğini söylüyor.

Sainz, "Yarışta ikinci olmak kolay olmayacak. Özellikle de Checo, Red Bull ile 11. sıradan yükselmeye çalışırken..."

"Sanırım mühendislerimin yanına döndüğümde, simülasyonların Red Bull'ların bizim önümüzde bitirmesi gerektiğini gösterdiğini söyleyecekler."

"Lando ve Mercedes ile mücadele yakın olacak."

"Aston Martin pilotlarıyla da öyle. Bugün onlara ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama normalde gerçekten iyi bir yarış tempoları var."

"Bu yüzden yarın podyuma çıkmanın zor olacağını düşünüyorum."

"Bunu başarmak adına kendimizi mümkün olan en iyi konuma getirdik fakat yine de yarın benim için iyi bir savaş olacak." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Pazar günkü yarışın başlangıcında Verstappen'e 1. virajda atak yapma şansı bulma olasılığı hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Sainz, "Lewis ya da Lando sıralama turlarında beni geçseydi umurumda olmazdı çünkü burada temiz taraf start için daha iyi."

"Aynı zamanda, bu tamamen çekişle ve 1. viraja kadar ne kadar hava koridoru aldığınız ya da kaçabildiğinizle ilgili."

"Bilemiyorum. Açıkçası 1. virajda her şeyimi vermeye çalışacağım. Podyuma çıkmaya ve Max tuhaf bir şey yaparsa kazanmaya çalışacağım." cevabını verdi.