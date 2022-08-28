Sainz: "Red Bull, Max ve Checo ayrı bir ligdeydi"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Belçika GP'de rakipleri Red Bull'un çok gerisinde olduklarını, aşırı lastik aşınması nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiklerini söyledi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, hem startta hem de güvenlik aracından sonraki yeniden startta yerini korumayı başardı ve ilk başta lider durumdaydı.
Ancak arkasındaki Sergio Perez ile fark açamayan Sainz, 12. turda pite gelerek erken bir pit yapmak zorunda kaldı. Red Bull pilotları ilk pite 15 (Perez) ve 16. turda (Verstappen) gelerek lastik avantajı sağladılar.
İlk pitlerin ardından yeniden ilk sıraya yükselen Sainz, çok geçmeden önce Verstappen'e, ardından Perez'e geçilerek 3. sıraya geriledi. Son bölümde lastikleri bitmeye başladığı için 3. kez pite gelip gelmeyeceklerini soran Sainz, günün sonunda Russell'ın baskısına rağmen 3. olarak podyuma çıkmayı başardı.
Performans olarak geride kaldıklarını söyleyen Sainz, lastiklerin beklediklerinden aşırı ısınarak erken aşındığını da ekledi.
Sainz, "İyi bir kalkış yaptım ve güvenlik aracından sonraki yeniden startta iyiydim ancak performansımız yoktu. Lastikler aşırı ısınıyordu ve çok fazla kayıyorduk. Her nedense paketimiz bu hafta sonu burada rekabetçi değildi ancak günün sonunda podyuma çıktık ve bunu kabulleneceğiz." dedi.
Sainz, yarışın sonunda kendisiyle farkı kapatan George Russell'ı arkasında tutabileceğinden emin olup olmadığı sorulduğunda Sainz, "Hayır. O lastiklerle ilk iki turum güçlüydü ancak sonrasında hemen yüksek seviyede aşınma olmaya başladı. Sonrasında lastiklerimizin olması gerekenden daha fazla aşındığını fark ettim. Red Bull, Max ve Checo, bugün kendi liglerindeydi ve ne yazık ki onlarla daha güçlü bir şekilde mücadele edemedik, hayatta kalmaya çalıştık. Ancak bu pistte neden rekabetçi olmadığımızı öğrenmemiz gerek."
"Zandvoort bizim için daha iyi bir pist olmalı ancak Monza'da Red Bull avantajlı olmalı. Zandvoort'ta kazanmaya çalışacağız." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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