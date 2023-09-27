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Sainz: "Red Bull kalan tüm yarışları kazanırsa şaşırmam"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sezonun kalan yarışlarında Red Bull'un galibiyete ulaşabileceği görüşünde.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Red Bull, bu yıl genel olarak tüm pistlerde çok güçlüydü fakat Singapur, pek çok açıdan kendileri için sorunlu geçti.

Doğru ayarları bulamamaları, pistte geçişin kolay olmaması ve pistin diğer takımlara uyması, Red Bull'un hafta sonunu galibiyetsiz kapatmasına yol açtı.

Fakat ertesi hafta Japonya'da 19 saniye farkla galibiyete uzandılar ve sezonun kalan kısmı için de favoriler.

Bu yıl Red Bull pilotları dışında yarış kazanan tek isim olan Carlos Sainz, Avusturyalı ekibin sezonun kalan kısmında daha güçlü olmasını beklediğini söyledi.

Sainz, "Singapur'daki performansımızdan dolayı hem kendimle hem de takımımla gurur duyuyorum."

"Sezon boyunca Red Bull o kadar yüksek bir performans sergiledi ki, onları geçmek imkansız gibi görünüyordu ama biz bunu başardık."

"Singapur'daki beklenmedik zafer çok hoştu, ancak bu sezon kalan tüm yarışları kazanırlarsa şaşırmam."

"Bazı alanlarda aracımız istediğimiz seviyede değil. Bazı pistlerde - Monza ve Singapur'da - gayet iyiydik ancak Zandvoort ve Silverstone'da işimiz çok daha zordu."

"Farklı pistler için doğru ayarları bulmak için çok zaman ve çaba harcadık ama henüz bulamadık."

"Bu yüzden her hafta sonu yeni şeyler deniyorum ve işe yarıyor gibi görünüyor."

"Aracı daha hızlı hale getirmenin yollarını aramaya devam ediyoruz." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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