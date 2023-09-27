Sainz: "Red Bull kalan tüm yarışları kazanırsa şaşırmam"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, sezonun kalan yarışlarında Red Bull'un galibiyete ulaşabileceği görüşünde.
Red Bull, bu yıl genel olarak tüm pistlerde çok güçlüydü fakat Singapur, pek çok açıdan kendileri için sorunlu geçti.
Doğru ayarları bulamamaları, pistte geçişin kolay olmaması ve pistin diğer takımlara uyması, Red Bull'un hafta sonunu galibiyetsiz kapatmasına yol açtı.
Fakat ertesi hafta Japonya'da 19 saniye farkla galibiyete uzandılar ve sezonun kalan kısmı için de favoriler.
Bu yıl Red Bull pilotları dışında yarış kazanan tek isim olan Carlos Sainz, Avusturyalı ekibin sezonun kalan kısmında daha güçlü olmasını beklediğini söyledi.
Sainz, "Singapur'daki performansımızdan dolayı hem kendimle hem de takımımla gurur duyuyorum."
"Sezon boyunca Red Bull o kadar yüksek bir performans sergiledi ki, onları geçmek imkansız gibi görünüyordu ama biz bunu başardık."
"Singapur'daki beklenmedik zafer çok hoştu, ancak bu sezon kalan tüm yarışları kazanırlarsa şaşırmam."
"Bazı alanlarda aracımız istediğimiz seviyede değil. Bazı pistlerde - Monza ve Singapur'da - gayet iyiydik ancak Zandvoort ve Silverstone'da işimiz çok daha zordu."
"Farklı pistler için doğru ayarları bulmak için çok zaman ve çaba harcadık ama henüz bulamadık."
"Bu yüzden her hafta sonu yeni şeyler deniyorum ve işe yarıyor gibi görünüyor."
"Aracı daha hızlı hale getirmenin yollarını aramaya devam ediyoruz." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Son Haberler
F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"
F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız" F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"
MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil
MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil
DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi
DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi
Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı
Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar