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Formula 1 Monako GP

Sainz: "Red Bull hâlâ favori"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Red Bull'un hâlâ performans olarak rakiplerinin önünde olduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in the press conference

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Geçen hafta sonu zafer Ferrari pilotu Charles Leclerc'in olurken, Carlos Sainz üçüncü olarak podyuma çıktı.

Max Verstappen'in altıncı olması, Sergio Perez'in de yarış dışı kalmasıyla Red Bull podyumun dışında kalmış oldu.

Yarıştan sonra konuşan Sainz şöyle dedi: "Charles için, tüm takım için çok mutluyum.  Bu zaferi hak etti çünkü tüm hafta sonu boyunca çok iyi sürdü ve her şeyi gerçekten iyi yaptı."

"Onu destekliyorum çünkü son zamanlarda iyi bir performans sergiledi. Ferrari ve Charles için de harika bir gündü."

Bu zaferin sezonun kalan kısmı için ne anlama geldiği sorusuna Sainz, "Normal bir pistte Red Bull'un hâlâ avantajı elinde tuttuğunu düşünüyorum."

"Umarım artık baskın olmaları söz konusu olmaz ama yine de favori onlar."

"Ayrıca McLaren ile aramızda çok net bir rekabet yaşanacak. Şu  anda her üç takım da aynı seviyede performans sergiliyor."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in the press conference

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in the press conference

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Imola ve Miami, yarıştığımız son normal pistlerdi. Bu pistlerde McLaren'ın yaklaşık 0.050 saniye gerisindeydik ve belki de Red Bull'a 0.1 ila 0.2 saniye kaybediyorduk."

"Bu da en azından biraz ilerleme kaydedersek, aracı biraz daha geliştirirsek, zaferler için rekabet etme şansımız olduğu anlamına geliyor."

"Ancak Monako'da her zaman iyiydik. Monako ve Singapur gibi cadde pistleri Ferrari'nin güçlü yanlarını  ortaya çıkarıyor, bunu geçen yıl da gördük."

"Aynı zamanda, takımlar şampiyonasındaki farkı 24 puana indirdik. Monako'da yaptığımız gibi rakip takımların üzerindeki baskıyı artırdığımızda neler olduğunu gördük: Max son bölümdeki ikinci denemesinde hata yaptı ve Sergio Perez de ilk bölümde elendi."

"Sadece her zaman hazır olmalıyız, maksimumu ortaya koymalıyız. İşte o zaman herkes Red Bull'un da zorluklar yaşayabileceğini görecek."

"Monako'daki hafta sonu bunun harika bir örneğiydi."

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