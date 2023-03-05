Sainz: "Red Bull bir adım önde"

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Carlos Sainz, testlerde çok hızlı görünse de, cuma günü bir dizi hata yaptı ve zaman tablosunun gerisinde kaldı.

Sıralama turlarında daha iyi olsa da, genel olarak pole pozisyonu savaşı veremedi.

Yarışa dördüncü başlayacak İspanyol pilot, "Testlerden sonra daha fazlasını yapabilmeyi umuyordum ama dün o kadar zor bir gündü ki bugün hâlâ istediğim hissi bulmaya çalışıyordum."

"Dün geride kalmıştım ve bugün daha iyi bir seviyeye geldiğimi söyleyebilirim fakat testlerden sonra biraz daha fazlasını beklerdim."

"Bence yarışta fark yaratacak şey lastiklerin aşınması olacak."

"Burası, bu açıdan karmaşık bir pist ve bunun bizim güçlü noktalarımızdan biri olmadığını da biliyoruz."

"Ancak yarışmak için buradayız, bu yüzden strateji de dahil olmak üzere her şeyi deneyeceğiz. Aston Martin güçlü olacak ama umarım biz de güçlü oluruz ve durumu toparlayabiliriz."

"Bugünkü seansların gerçekten çok yakın olduğunu gördük, sekiz aracın hepsi aşağı yukarı aynı seviyedeydi. Bu yüzden üçüncü ve dördüncü olarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Yarışta Red Bull'un bir adım önde olduğunu biliyoruz ama biz de diğerleriyle birlikte hemen orada olacağız." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sainz, temiz bir hafta sonu geçirmediğine dikkat çekiyor.

"Sıralama turlarında iyi bir tur atabilmek adına ikinci antrenmanda her şeyin bir arada olması gerekiyor çünkü hafta sonunun tek temsili antrenman seansı bu. Maalesef dün temiz bir ikinci antrenman geçiremedim. Cuma gününün tamamı iyi değildi. Bu yüzden cumartesiye bir adım geride girdim."

"Muhtemelen bana bundan önce dördüncülükten mutlu olup olmayacağımı sorsaydınız, hayır derdim. Fakat zor bir cuma günü geçirdikten ve mevcut duruma baktıktan sonra o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum."

İkinci en hızlı araca sahip olmanın rahatlatıcı olup olmadığı sorusuna Sainz, "Sıralama turları için evet. Testlerden sonra en hızlı ikinci ya da üçüncü araç olmayı bekliyorduk. Antrenman ya da testlerde, motor modu anlamında herkesi istediğini yapıyor, biz de öyleydik. Fakat her halükarda mücadelede olmayı bekliyorduk."

"Geçen hafta yaptığımız temiz testten sonra, cuma günü bu kadar geride kalmak beni şaşırttı. Fakat sıralama turları iyi geçti ve özellikle ilk sektördeki virajların çoğunda çok iyiydim. Sadece birkaç virajda aracı yönetmekte zorlandım." cevabını verdi.