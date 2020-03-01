Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
257 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
270 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / Son dakika

Sainz: "Racing Point tam potansiyelini saklıyor"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Racing Point tam potansiyelini saklıyor"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
1 Mar 2020 11:52

McLaren Formula 1 sürücüsü Carlos Sainz, Racing Point'in temposunu sakladığını ve orta sıra takımlarının lideri olabileceğine inanıyor.

Racing Point'in yeni RP20'si, takımın bir önceki aracından çok daha farklı ve konsept ve aerodinamik detay olarak 2019'da iki şampiyonluğu da kazanan Mercedes W10 aracına çok benziyor. Bu gelişme, diğer takımlar tarafından "düşündürücü" olarak tanımlandı. 

İki Barcelona testi sonrasında farklı benzin yüklerinde ve lastik hamurlarında atılan turlar sebebiyle gridin dizilimini yapmak pek de kolay değil. Ancak Sainz'a göre Racing Point, tam potansiyelini, attıkları erken turlardan sonra tamamıyla göstermedi.

"Sanırım testlerin bir döneminde tüm takımlar çok hızlı bir tur zamanı kaydetti, bu yüzden kimin önde kimin arkada olduğunu bilmek zor." diyen Sainz şu şekilde açıklamasına devam etti: "Bence yenilmesi gereken en zorlu takımlar Racing Point ve AlphaTauri olabilir."

"McLaren olarak ilk üçe ne kadar uzak olduğumuz hakkında bir fikrimiz yok. Ancak Melbourne'e gider gitmez cuma antrenmanlarında durumu göreceğiz, çünkü az çok aynı benzin miktarını kullanmış olacağız. Orta sıralarda Racing Point iki hafta boyunca çok hızlıydı. Daha testlere çıkar çıkmaz 1.17.3'lü bir tur attılar."

"Bundan beri çok gelişmediler çünkü bence gelişmek istemediler. Ancak o ilk gün atılan 17.3'lük tur hepimizi etkiledi ve bence çok ama çok hızlı olacaklar." 

McLaren geçtiğimiz sezonu orta grubun lideri konumunda bitirmişti ancak Sainz, bu seneki rekabetin ilk üç takım arkasında daha yakın olacağından bahsetti.

"Araca daha çok yere basma kuvveti ekledik ve 12 ay öncesine göre daha mutluyuz. Araç çok daha iyi hissettiriyor, özellikle Barcelona'daki ilk iki sektörde gayet dengeli bir araca sahiptik.

"Cuma günü son sektördeki zamanımız biraz daha iyi görünüyordu ancak bu hala bizim zayıf noktamız ve takım olarak üzerinde çalışmamız gereken bir şey. "

"Takımlar arasındaki farkların içinde, testlerde kullandıkları motor modu ve benzin yükünün etkisi büyük ve hesap yaparken bunu göz önüne almamız lazım. Çok fazla sonuç çıkartamayız, kendimizi analiz etmemiz gerekiyor ve bana göre performans düzeylerini farklı sektörlerde ortaya koymak konusunda gayet iyi bir iş çıkartıyoruz."

"10 kiloluk benzin yükü, 0.3-0.4 saniyelik bir farka eşit oluyor. Bu yüzden bunu göz önüne almak önemli çünkü orta sıralarda 0.3 saniye sizin 7. sıradan 17.sıraya düşmenize sebep olabilir."

"Acaba kim cebinde bu 0.3 saniyeye sahip? Veya kim elindeki son 0.3 saniyeyi testlerde kullandı? Bu soruların cevabını kimse bilmiyor."

Sonraki haber
Red Bull, seyahat rotası üzerindeki plaja zarar vermemeye çalışacak

Önceki haber

Red Bull, seyahat rotası üzerindeki plaja zarar vermemeye çalışacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al
Takımlar McLaren Şimdi al , Racing Point
Editör Stuart Codling

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
11 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Paz 1 Mar
Cum 13 Mar
FP2
Paz 1 Mar
Cum 13 Mar
FP3
Paz 1 Mar
Cmt 14 Mar
Sıralama
Paz 1 Mar
Cmt 14 Mar
Yarış
Paz 1 Mar
Paz 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2020 motorunun geçen yılki kadar güçlü olmadığını kabul etti!

2s
2
Formula 1

Analiz: FIA'nın Ferrari bombasının arkasında ne var?

3
Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimiz hızlarını gizliyor"

3s
4
Formula 1

McLaren, DAS konusunda Mercedes'e "şapka çıkarıyor"

3s
5
Formula 1

Sainz: "Racing Point tam potansiyelini saklıyor"

11dk

Son Videolar

Ferrari'nin güç ünitesi yasal değil miydi? 03:27
Formula 1

Ferrari'nin güç ünitesi yasal değil miydi?

2. Barcelona testleri 3. gün özeti 03:16
Formula 1

2. Barcelona testleri 3. gün özeti

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon 01:52
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon

2. Barcelona testleri 2. gün özeti 03:49
Formula 1

2. Barcelona testleri 2. gün özeti

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Son Haberler

Sainz: "Racing Point tam potansiyelini saklıyor"
F1

Sainz: "Racing Point tam potansiyelini saklıyor"

Red Bull, seyahat rotası üzerindeki plaja zarar vermemeye çalışacak
F1

Red Bull, seyahat rotası üzerindeki plaja zarar vermemeye çalışacak

Ferrari, 2020 motorunun geçen yılki kadar güçlü olmadığını kabul etti!
F1

Ferrari, 2020 motorunun geçen yılki kadar güçlü olmadığını kabul etti!

Hamilton: "Rakiplerimiz hızlarını gizliyor"
F1

Hamilton: "Rakiplerimiz hızlarını gizliyor"

McLaren, DAS konusunda Mercedes'e "şapka çıkarıyor"
F1

McLaren, DAS konusunda Mercedes'e "şapka çıkarıyor"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.