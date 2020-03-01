Sainz: "Racing Point tam potansiyelini saklıyor"

Racing Point'in yeni RP20'si, takımın bir önceki aracından çok daha farklı ve konsept ve aerodinamik detay olarak 2019'da iki şampiyonluğu da kazanan Mercedes W10 aracına çok benziyor. Bu gelişme, diğer takımlar tarafından "düşündürücü" olarak tanımlandı.

İki Barcelona testi sonrasında farklı benzin yüklerinde ve lastik hamurlarında atılan turlar sebebiyle gridin dizilimini yapmak pek de kolay değil. Ancak Sainz'a göre Racing Point, tam potansiyelini, attıkları erken turlardan sonra tamamıyla göstermedi.

"Sanırım testlerin bir döneminde tüm takımlar çok hızlı bir tur zamanı kaydetti, bu yüzden kimin önde kimin arkada olduğunu bilmek zor." diyen Sainz şu şekilde açıklamasına devam etti: "Bence yenilmesi gereken en zorlu takımlar Racing Point ve AlphaTauri olabilir."

"McLaren olarak ilk üçe ne kadar uzak olduğumuz hakkında bir fikrimiz yok. Ancak Melbourne'e gider gitmez cuma antrenmanlarında durumu göreceğiz, çünkü az çok aynı benzin miktarını kullanmış olacağız. Orta sıralarda Racing Point iki hafta boyunca çok hızlıydı. Daha testlere çıkar çıkmaz 1.17.3'lü bir tur attılar."

"Bundan beri çok gelişmediler çünkü bence gelişmek istemediler. Ancak o ilk gün atılan 17.3'lük tur hepimizi etkiledi ve bence çok ama çok hızlı olacaklar."

McLaren geçtiğimiz sezonu orta grubun lideri konumunda bitirmişti ancak Sainz, bu seneki rekabetin ilk üç takım arkasında daha yakın olacağından bahsetti.

"Araca daha çok yere basma kuvveti ekledik ve 12 ay öncesine göre daha mutluyuz. Araç çok daha iyi hissettiriyor, özellikle Barcelona'daki ilk iki sektörde gayet dengeli bir araca sahiptik.

"Cuma günü son sektördeki zamanımız biraz daha iyi görünüyordu ancak bu hala bizim zayıf noktamız ve takım olarak üzerinde çalışmamız gereken bir şey. "

"Takımlar arasındaki farkların içinde, testlerde kullandıkları motor modu ve benzin yükünün etkisi büyük ve hesap yaparken bunu göz önüne almamız lazım. Çok fazla sonuç çıkartamayız, kendimizi analiz etmemiz gerekiyor ve bana göre performans düzeylerini farklı sektörlerde ortaya koymak konusunda gayet iyi bir iş çıkartıyoruz."

"10 kiloluk benzin yükü, 0.3-0.4 saniyelik bir farka eşit oluyor. Bu yüzden bunu göz önüne almak önemli çünkü orta sıralarda 0.3 saniye sizin 7. sıradan 17.sıraya düşmenize sebep olabilir."

"Acaba kim cebinde bu 0.3 saniyeye sahip? Veya kim elindeki son 0.3 saniyeyi testlerde kullandı? Bu soruların cevabını kimse bilmiyor."