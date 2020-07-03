Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
FP3:
15 Saat
:
02 Dakika
:
35 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Racing Point, orta grubun çok önünde"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Racing Point, orta grubun çok önünde"
Ekleyen:
, Editör
3 Tem 2020 17:41

McLaren pilotu Carlos Sainz, Racing Point'in orta gruptaki diğer takımlara kıyasla önemli bir avantajı olduğunu söyledi.

McLaren pilotu Carlos Sainz, ilk seansta ilk beşe girmesine rağmen ikinci seansta geride kalmıştı.

İspanyol pilot, ön kanadının hasar aldığını ve istediği turu bir araya getiremediğini söyledi. Ancak Racing Point'in McLaren'ın çok önünde olduğunu da itiraf etti.

"Aslında kendimi çok iyi hissediyorum. Pist fiziksel anlamda aşırı zor değil. Çünkü yüksek G kuvvetleri ve büyük frenleme bölgeleri olmasına rağmen, dinlenmeniz için biraz düzlüğünüz oluyor ve aslında ağrım yok ya da yorgun değilim. Dürüst olmak gerekirse çok daha kötü olmayı bekliyordum."

"Takım için bence iyi bir gün oldu. Güne büyük bir şevkle başladık, çok fazla tur atıyorduk ve araçta çok iyi hissediyorduk. Dengedeydi, Barcelona'da bıraktığımız yerdeydi. Elbette güç düzeninde nerede olduğumuzu bilmiyorduk. 2. antrenmanda sosis bordürlerde sıkıntı yaşayıp ön kanatlara hasar verdik ancak yine de performansımız umut vericiydi. Mücadelenin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum."

"Elbette gün çok heyecanlıydı, piti terk ettiğimden itibaren çok mutluydum. Yeni koşullara en hızlı adapte olan ve ilk seanstan itibaren çok iyi performans gösteren takımlardan biriydik. Ayarları geliştirmeye çalıştık ve dürüst olmak gerekirse tüm gün boyunca kendimi iyi hissettim. Ama ön kanat hasarı nedeniyle gerçek hızımızı gösteremedik. Ama pistte kendimi oldukça rahat hissettim."

"Bugün özellikle Racing Point çok hızlıydı. Onların hızlı olmasını bekliyorduk, ancak böyle kısa bir pistte orta grubun geri kalanına kıyasla sahip oldukları avantaj özellikle etkileyici. Bana göre onlarla mücadele edebilmek için çok uzaktalar. Ama en azından Renault orada, onlarla yarışmak istiyoruz. Bu, eğlenceli olacak."

"Hava sıcaklığı yarın artacak ve bunun bize yardım edeceğini düşünüyorum. Çünkü denge de artacak."

 
Sonraki haber
Verstappen: "Hızlı turumda ön kanadı kırdım"

Önceki haber

Verstappen: "Hızlı turumda ön kanadı kırdım"

Sonraki haber

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"

trending Bugün

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"
Formula 1 / Formula 1
32dk

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"

2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider
Formula 1 / Formula 1

2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider

Resmi: Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto etti!
Formula 1 / Formula 1
2s

Resmi: Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto etti!

2020 Avusturya GP 1. antrenman: Mercedes hızlı başladı, Hamilton lider!
Formula 1 / Formula 1

2020 Avusturya GP 1. antrenman: Mercedes hızlı başladı, Hamilton lider!

Sainz: "Racing Point, orta grubun çok önünde"
Formula 1 / Formula 1
1s

Sainz: "Racing Point, orta grubun çok önünde"

Hamilton: "Araç geçen seneye göre büyük bir ilerleme kaydetti"
Formula 1 / Formula 1
2s

Hamilton: "Araç geçen seneye göre büyük bir ilerleme kaydetti"

Ferrari korelasyon problemleriyle boğuşuyor
Formula 1 / Formula 1
3s

Ferrari korelasyon problemleriyle boğuşuyor

Ricciardo, takım arkadaşı olarak Vettel yerine Alonso'yu tercih ediyor
Formula 1 / Formula 1

Ricciardo, takım arkadaşı olarak Vettel yerine Alonso'yu tercih ediyor

Son Haberler

Racing Point'in protesto edilme endişesi yok
Formula 1 / Formula 1
5dk

Racing Point'in protesto edilme endişesi yok

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"
Formula 1 / Formula 1
32dk

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"

Sainz: "Racing Point, orta grubun çok önünde"
Formula 1 / Formula 1
1s

Sainz: "Racing Point, orta grubun çok önünde"

Verstappen: "Hızlı turumda ön kanadı kırdım"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Hızlı turumda ön kanadı kırdım"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"

32dk
2
Formula 1

2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider

3
Formula 1

Resmi: Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto etti!

2s
4
Formula 1

Sainz: "Racing Point, orta grubun çok önünde"

1s
5
Formula 1

2020 Avusturya GP 1. antrenman: Mercedes hızlı başladı, Hamilton lider!

Son Videolar

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1
1s

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Son Haberler

Racing Point'in protesto edilme endişesi yok
F1

Racing Point'in protesto edilme endişesi yok

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"
F1

Vettel: "Mercedes farklı bir ligde, umarım orta grubun önünde kalırız"

Sainz: "Racing Point, orta grubun çok önünde"
F1

Sainz: "Racing Point, orta grubun çok önünde"

Verstappen: "Hızlı turumda ön kanadı kırdım"
F1

Verstappen: "Hızlı turumda ön kanadı kırdım"

Bottas: "Araç iyi ancak biraz daha dengeye ihtiyacım var"
F1

Bottas: "Araç iyi ancak biraz daha dengeye ihtiyacım var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.