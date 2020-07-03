Sainz: "Racing Point, orta grubun çok önünde"

McLaren pilotu Carlos Sainz, ilk seansta ilk beşe girmesine rağmen ikinci seansta geride kalmıştı.

İspanyol pilot, ön kanadının hasar aldığını ve istediği turu bir araya getiremediğini söyledi. Ancak Racing Point'in McLaren'ın çok önünde olduğunu da itiraf etti.

"Aslında kendimi çok iyi hissediyorum. Pist fiziksel anlamda aşırı zor değil. Çünkü yüksek G kuvvetleri ve büyük frenleme bölgeleri olmasına rağmen, dinlenmeniz için biraz düzlüğünüz oluyor ve aslında ağrım yok ya da yorgun değilim. Dürüst olmak gerekirse çok daha kötü olmayı bekliyordum."

"Takım için bence iyi bir gün oldu. Güne büyük bir şevkle başladık, çok fazla tur atıyorduk ve araçta çok iyi hissediyorduk. Dengedeydi, Barcelona'da bıraktığımız yerdeydi. Elbette güç düzeninde nerede olduğumuzu bilmiyorduk. 2. antrenmanda sosis bordürlerde sıkıntı yaşayıp ön kanatlara hasar verdik ancak yine de performansımız umut vericiydi. Mücadelenin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum."

"Elbette gün çok heyecanlıydı, piti terk ettiğimden itibaren çok mutluydum. Yeni koşullara en hızlı adapte olan ve ilk seanstan itibaren çok iyi performans gösteren takımlardan biriydik. Ayarları geliştirmeye çalıştık ve dürüst olmak gerekirse tüm gün boyunca kendimi iyi hissettim. Ama ön kanat hasarı nedeniyle gerçek hızımızı gösteremedik. Ama pistte kendimi oldukça rahat hissettim."

"Bugün özellikle Racing Point çok hızlıydı. Onların hızlı olmasını bekliyorduk, ancak böyle kısa bir pistte orta grubun geri kalanına kıyasla sahip oldukları avantaj özellikle etkileyici. Bana göre onlarla mücadele edebilmek için çok uzaktalar. Ama en azından Renault orada, onlarla yarışmak istiyoruz. Bu, eğlenceli olacak."

"Hava sıcaklığı yarın artacak ve bunun bize yardım edeceğini düşünüyorum. Çünkü denge de artacak."