Sainz, Q3'teki son turu nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

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Sainz, Hungaroring'deki sıralama turlarının son bölümüne iyi başladı ve ilk turların ardından liderdi. İkinci denemelerde de takım arkadaşı Charles Leclerc'in önünde yer alan Sainz ilk sırayı alacak gibiydi.

Fakat Sainz'ın ikinci pole pozisyonu umudu, Mercedes pilotu George Russell'ın kusursuz bir son tur çıkarması ve ilk sırayı kendisinden almasıyla sona ermiş oldu.

Pole pozisyonunu sadece 0.044 saniye farkla kaybeden Sainz, son turunun özel olmadığını ve bundan ötürü de büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Sainz, "Üçüncü bölümdeki iki turumda da özel bir şey yoktu."

"Pole için yeterince iyi değildi, bu yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü mükemmel bir turla kesinlikle ilk sırada olurdum."

"Fakat George bugün çok iyi bir tur attı ve bunu hak ediyor, o yüzden onu tebrik ederim." dedi.

Sainz, sezon başına kıyasla aracı daha iyi anladığını ve sıralama performansının da bunun kanıtı olduğunu belirtti.

"Bugün tüm sıralama boyunca her şeyin kontrolüm altında olduğunu hissettim."

"Doğru yönde adımlar atmaya devam ediyoruz, bu da beni araç içerisinde daha rahat hale getirip, her şeyi bir araya getirmemi sağlıyor, bugün de bazı iyi turlar çıkardım."

Top three Qualifiers Charles Leclerc, Ferrari, pole man George Russell, Mercedes-AMG, Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, Cumartesi öğleden sonra değişen pist şartlarının Ferrari performansını olumsuz etkilediği görüşünde.

Sainz, "Pist şartları muhtemelen bizim lehimize gelişmedi çünkü cuma günü, bugün kesinlikle sahip olmadığımız bir hız avantajına sahiptik."

"Q1 ve Q2'de bile, bu yıl diğer yarışlarda sahip olduğumuz avantajımız yoktu. Yeni lastiklerle, doğru zamanda doğru tur attığımızdan emin olmak zorundaydık çünkü orta grup bize kesinlikle düne kıyasla daha yakındı."

"Bugün aracın ve diğer şeylerin çalışma şeklinden kesinlikle mutlu değiliz. Fakat mükemmel bir turla pole pozisyonunu alabilirdim, bu yüzden hayal kırıklığına uğradım." dedi.