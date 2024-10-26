Sainz: "Q3'te iki tane 'mükemmel' tur attım!"
Carlos Sainz, Meksika GP sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etmesini sağlayan performansından oldukça mutlu.
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz, Q3'teki ilk turların ardından zirveye yerleşti ve geri kalan dakikalarda da liderliği kaptırmayarak pole pozisyonuna ulaştı.
Ferrari pilotu, "Çok mutluyum, harika birkaç tur attım."
"Meksika'da çoğu zaman bir turu bir araya getiremediğiniz hissine kapılırsınız ama bugün, Q3'teki iki turum neredeyse mükemmeldi ve pole için yeterliydi."
"Çok mutluydum çünkü Meksika'nın ne kadar zorlu bir pist olduğu düşünüldüğünde bu, olağanüstü bir durum." dedi.
Sainz, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Amerika GP'sinden bu yana 'doğru yönde' ilerlediklerini de ekledi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
"Austin'den bu yana özellikle benim açımdan bir basamak yükseldik."
"Sıralamada da özellikle piste çıkış turu için ekstra bir şeyler bulmaya çalıştık ve şu anda doğru yönde ilerliyoruz gibi görünüyor."
"Elbette şu anda önceliğimiz şampiyona. Her şeyden önce iki araçla da iyi puanlar kazanmak istiyoruz."
"Özellikle yarışı kazandığınızda elde ettiğiniz o ekstra 7-8 puan takıma şampiyonada büyük bir avantaj sağlıyor."
Pazar günkü yarıştan beklentileri sorulduğunda ise Sainz, şu yanıtı verdi: "İlk virajda liderliği korumak istiyorum, o noktadan sonra da galibiyete ulaşmak için iyi bir performansımızın olmasını umuyorum."
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