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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Sainz: "Q3'te diğerleri kadar gelişemedik"

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Sainz: "Q3'te diğerleri kadar gelişemedik"
Ekleyen:
15 Ağu 2020 15:52

McLaren pilotu Carlos Sainz, İspanya GP sıralamaların son bölümünde rakipleri kadar hızlanamadıklarını söyledi.

Kendi evinde yarışan Sainz, sıralamaların 2. seansında en hızlı turun 0.8 sn gerisinde 6. olurken son seansta 7. oldu ancak bu sefer fark pole pozisyonuna ve öndeki pilotlara göre daha büyüktü.

Sainz ve takım arkadaşı Lando Norris, yarışa Mercedes, Red Bull ve Racing Point pilotlarının arkasında 7 ve 8. sıralardan başlayacaklar.

Sainz, "Sıralamalar iyi geçti. Özellikle ilk başta çok rahat hissettim. Ardından Q3'e geldiğimizde diğerleri kadar gelişemedik. Onlar çok fazla geliştiler. Araçta ya da pistte ekstra bir şey bulamadık. Yarışa 7. sıradan başlayacağız ancak burada hak ettiğimiz sonuç buydu. Belki 3. sektörde biraz daha iyi iş çıkarsaydım Albon'u geçebilirdim, ancak Racing Point çok öndeydi." 

"Rüzgar konusunda biraz şanslı olmanız gerekiyor çünkü bu araçlar virajlarda rüzgardan kötü etkileniyor. Tek bir virajda 0.15 saniye kaybedebiliyorsunuz. Bu yüzden, 2 seansın 3. sektöründe pek rahat değildim. Bu, rüzgardan mı oldu emin değilim ancak ilk iki sektörde çok rahattım. Orta hızlı virajların hepsi çok iyiydi ancak yavaş virajlar pahalıya mal oldu."

"Strateji açısından zor olacak. Ne kadar sıcak olduğunu ve ne kadar terlediğimizi görüyorsunuz. Sporun en zorlu yarışlarından birisi olabilir. Hava çok sıcak, Barcelona fiziksel açıdan çok zorlayıcı bir pist ve bu araçlar virajlarda çok hızlı... Sadece strateji açısından değil, pilotlar açısından da zorlu bir yarış olacak." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Carlos Sainz
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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