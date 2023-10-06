Sainz: "Q3'e kalamadığıma şaşırmadım"

Katar Grand Prix hafta sonu Sainz için daha kötü başlayamazdı. Yeni Sprint formatında, Pazar günkü grid sıralamasını Cuma günkü sıralama belirliyor ve İspanyol pilot için işler gerçekten kötü gitti.

Yeni asfaltın ve çöl kumunu piste getirmeye devam eden çok güçlü bir rüzgarın çok tehlikeli hale getirdiği bir pistte, SF-23 doğru hissi yakayamadı. Sorun esas olarak arka taraftaydı ve hava kararıp sıcaklık düştüğünde durum daha da kötüleşti.

Bu koşullarda Sainz, en iyi performansını sergileyemedi ve sonunda 13. olarak kendisini Q2'de elenmiş olarak buldu. Ancak daha sonra, kendisi gibi sıralama dışında kalan Red Bull pilotu Sergio Perez'den silinen turu sayesinde 12. sırayı almayı başardı.

Sainz, "Başlangıçtan itibaren çok zor bir sıralama geçirdim, denge konusunda çok zorlandım. Arka taraf çok dengesizdi. Serbest antrenmanda lastikleri 'açabildim' ve bu yeni asfaltla iyi bir yol tutuşu elde ettim. Ancak daha sonra, düşük sıcaklıklarda yol tutuşu bulamadım, bu yüzden zorlandım ve Q3'e giremediğim için şaşırmadım." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak Ferrari pilotunun yarın kendini affettirmek için bir şansı olacak çünkü Sprint gridini belirleyen sıralama olan Sprint Shootout serbest antrenmanlara benzer koşullarda koşulacak. Yani en azından daha iyisini yapabileceklerine dair bir güven var.

Sainz, "Umarım yarın Sprint'te bir atılım yapabilir ve daha iyi bir Cumartesi geçirebiliriz. Ancak Pazar günü, geçiş için zor olan bir pistte bu kadar geriden başlamak zorunda kalmanın zor olacağı kesin. Şu anda yarın daha iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım." diyerek sözlerini tamamladı.