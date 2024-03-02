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Formula 1 Bahreyn GP

Sainz: "Q3'teki tempo eksikliğimiz şaşırtıcıydı"

Carlos Sainz, Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarında Q3'te yaşadığı tempo eksikliği nedeniyle kafasının karıştığını kabul etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sparks fly from Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Sparks fly from Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, üçüncü antrenman seansını en hızlı pilot olarak tamamlasa da sıralama turlarında bu formunu sergileyemedi. 

Max Verstappen, kariyerinin 33. pole pozisyonunu alırken, Sainz'in takım arkadaşı Charles Leclerc ikinci oldu.

Yarışa büyük bir özgüvenle başlayan Sainz, seans ilerledikçe hızının gizemli bir şekilde düştüğünü açıkladı.

Sainz, "Bence Q1'in başından itibaren çok güçlüydük, tek turda oldukça iyiydik."

"Q2'de çok muhafazakar bir tur attım ve o lastiği yarışa saklamaya çalıştım. Q3'e girerken birkaç 0.1 daha hızlanabileceğimizi düşünüyordum ancak bu gerçekleşmedi." 

"Bu da incelememiz gereken bir şeyler olduğunu gösteriyor çünkü normalde kaydettiğimiz ilerlemeyi kaydedemedik."

"Bunun dışında araçtan ve takımın ilerlemesinden memnunum. Şimdi yarışa odaklanmış durumdayız." şeklinde konuştu.

2023 sezonunda Ferrari pilotları için aracın kullanımı zaman zaman oldukça zor olsa da Sainz, Ferrari'nin bazı temel endişelerini ortadan kaldırdığına inanıyor.

Sainz, "Daha iyi bir tabana ve daha iyi bir arka kısma sahibiz. Yani artık daha öngörülebilir bir aracımız var, daha iyi şeyler için savaşmaya hazırız." dedi.

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