Sainz, Q1'de elenmesinin ardından trafik yönetimini suçladı
Carlos Sainz, Abu Dabi Grand Prix'si sıralama turlarında ilk seansta elenen sürpriz pilot oldu ve takım telsizinden rakiplerinin faullü oyun taktiklerini oynadıklarını ima etti.
Sainz Q1'in son saniyelerinde kendini elenme bölgesinde buldu ve seansın son turunda ancak 15. sıraya yükselebildi.
Red Bull pilotu Sergio Perez'in kendi zamanını geliştirmesinin ardından Sainz, 16. sıraya gerileyerek elendi.
Sainz takım telsizinden turunda "çok fazla trafik olmasından" şikayet etti ve elenmesine "şaşırmadığını" itiraf etti.
Ayrı bir yayında Sainz, rakiplerini kendisini "kasıtlı olarak" engellemekle suçlarken, Alpine sürücüsü Pierre Gasly'nin son turunda 5. virajda Ferrari sürücüsünün yolundan çıktığını gösteren tekrar görüntüleriyle karşılaştı.
Sainz, "Pitten en son çıkan araç olarak kendimizi çok kötü bir durumun içerisine attık. Ben hızlı turuma başladığımda, ilk iki sektörde her yer trafik kaynıyordu ve pilotların yolumuzdan çok hoş bir şekilde çıktıklarını düşünmüyorum. Temiz bir ilk ve ikinci sektör geçiremedim, çok fazla trafik vardı."
"Tüm hafta sonu zorluydu çünkü performansımız pek parlak değildi. Özellikle yumuşak lastiklerde biraz zorlanıyoruz ama Q3'te olmak için yeterli hızımız vardı. Böylesi yakın bir gridde, işler yolunda gitmiyorsa elenirsiniz." dedi.
Yarışta neler yapabilecekleri konusunda Sainz, "Yarın mümkün olduğunca telafi etmeye çalışacağım, bugün işlerin iyi gitmediği açık, ancak puanlar yarın paylaşılacak. Her neyse, tahmin edebileceğiniz gibi, gerçekten kızgınım çünkü işleri biraz daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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