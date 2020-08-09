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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Sainz: “Puanları çöpe attık”

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Sainz: “Puanları çöpe attık”
Ekleyen:
, Editör
9 Ağu 2020 19:40

McLaren sürücüsü Carlos Sainz, pit stoptaki sorunla beraber zaman kaybettiği yarıştan sonra, puanları çöpe attıklarını söyledi.

Yarışa sert lastiklerle başlayan ve iyi bir stratejiyle güzel puanlar alabilecek gibi gözüken Sainz, pitte yaşanan gecikmeyle beraber çok zaman kaybetti ve geriye düştü.

İspanyol sürücü sonuç olarak trafikte kaldı ve yarışı 13. sırada tamamladı.

Yarıştan sonra konuşan Sainz, “Çok karmaşık bir yarıştı. Sert hamurla 11. sıradan başladık. Ancak lastiği korumaya başladığımızda herkes pite geldi ve ben devam ettim. Pite gelen sürücüleri geçmeye başladım ancak sonrasında, iyi bir pit yapıp yeni lastikle diğerlerinin arkasına gelmek gerekirken kötü bir pitle geriye düştük ve yeniden başladık. Yarışın geri kalanında da trafikteydim.”

“Trafikteydim ve bu lastiklerde trafikte çok kabarcıklanma oluyor. Düzlük hızı düşük aracımızla geçiş yapmak çok zor. Eğer pitlerde her şey yolunda gitseydi nispeten basit şekilde puanlar alabilirdik. Ancak ne yazık ki işler istediğimiz gibi gitmedi.”

“Vettel’in ilk virajda içeriden geldiğini gördüm ve ona boşluk bırakmaya çalıştım, çünkü viraja çok hızlı girdi ve spin attı ve ona temas etmeden ilerleyebildim. O andan sonra istediğim pozisyondaydım ve (Verstappen’den sonra) sert lastiklerdeki en iyi sürücüydüm. O andan itibaren yarışı iyi kontrol ettik, özellikle de herkes pite geldikten sonra 1:32’lere inmeyi başardım ve istikrarlı olabildim. Diğerleri ise yavaş araçları geçmekte sorun yaşıyorlardı ve geç pit ile iyi yükselecektim. Bu, yarış istediğimiz gibi iyi geçseydi yarışı tamamen değiştirebilirdi.”

“Barcelona’nın daha iyi olmasını umuyorum. Çünkü şu anda, gidişatın yön değiştirmesinin bir yolu yok. Çünkü puanları çöpe attığımız bir başka yarış oldu. İlk pitten sonra arkamda olan Ocon’un yarışı 8. sırada bitirdiğini gördünüz. Doğrusu, bu inanılmaz.” ifadelerini kullandı.

 

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Editör Cem Özel

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