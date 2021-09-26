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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Sainz: "Pole pozisyonunu kaçırınca, ikincilik harika gelmiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Rusya GP sıralama turlarında ikinci olsa bile, pole pozisyonunu kaçırdığı için hayal kırıklığı yaşıyor.

Sainz: "Pole pozisyonunu kaçırınca, ikincilik harika gelmiyor"

Sıralama turlarının sonunda herkesin kuru zemin lastiğine geçmesiyle beraber mücadele kızıştı ve Carlos Sainz bir noktada ilk sırayı aldı.

Ancak Lando Norris, yarım saniye daha iyi bir tur çıkarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı. Şimdi iki eski takım arkadaşı, pazar günkü yarışa birlikte başlayacak.

Sainz şöyle konuştu: "Bu, elbette iyi bir sonuç. Öte yandan pole pozisyonunu kazanmaya da çok yakındım. Hal böyle olunca ikincilik pek harika gelmiyor."

"Yine de genel olarak doğru şeyler yaptık ve son dakikalarda iyi bir tur atmayı başardım."

"Maalesef turu ilk tamamlayanlardan biriydim ve kendi kendime biraz daha geç çıksaydım ne kadar da hızlı gidebilirdim diye soruyorum. Yine de iyi bir turdu ve limitlere kadar zorladım. Bu kadar zor şartlarda Lando ve George ile savaşmak oldukça keyifliydi."

Sainz, yarışa ikinci sıradan başlasa bile Mercedes pilotları saf hız olarak bu hafta sonu oldukça iyi görünüyordu ve İspanyol pilotun podyum pozisyonlarını koruması zor olabilir.

Podyumda kalmak için yeterli hıza sahip olup olmadığı sorusuna Sainz, "Bunu pazar günü göreceğiz. Bu tür bir pistte en yüksek sürat çok önemli ama bakalım geçiş yapmak ne kadar kolay olacak?"

"Önceki yıllarda burada geçiş yapmak pek kolay değildi. Mercedes ve Red Bull pilotları ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Hızları, bizimkinden yarım saniye daha iyi. Bir noktada bize baskı yapacaklar ve önde kalabilir miyiz göreceğiz."

"Hedefim, Mercedes ve Red Bull'un önünde bitirmek. Aynı zamanda başlangıçta Lando'nun önüne geçmek. Yine de pistin temiz tarafından başlıyor. Bakalım mücadele ne kadar heyecanlı geçecek."

Startla alakalı da konuşan Sainz, "Eğer harika bir başlangıç yaparsam o zaman ikinci viraja kadarki bölümde sıkı bir mücadele içinde olacağız. Eğer yapamazsam, SF21'imiz düzlüklerde en hızlısı olmadığı için hava koridorundan faydalanmak için fırsat kollayacağız."

"İlginç olacağını düşünüyorum. Önceki iki yılda Lando ile benzer pozisyonlardan başladık ve birbirimizden ne bekleyeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Umarım ikimiz de sorunsuz başlarız ve arayı açarız. Çünkü bir noktada Mercedes ve Red Bull muhtemelen bizi yakalayacak. Asıl eğlence de o zaman başlayacak."

Carlos Sainz Jr., Ferrari, talks to pole man Lando Norris, McLaren

Carlos Sainz Jr., Ferrari, talks to pole man Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: FIA Pool

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Norris: "Sochi, muhtemelen en son pole pozisyonu almak isteyeceğim yerdi"

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