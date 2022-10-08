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Sainz: "Pole pozisyonlarını bu kadar küçük farklarla kaçırmaktan yoruldum"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, pole pozisyonunu bir kez daha küçük bir farkla kaçırmasının ardından hayal kırıklığı yaşıyor.

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Sainz: "Pole pozisyonlarını bu kadar küçük farklarla kaçırmaktan yoruldum"
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Ferrari pilotu, sıralama turlarının son bölümündeki son turunda iyi bir turla geliyordu ancak biraz kaybetti ve bundan ötürü de 0.057 saniye geride üçüncü oldu.

Seansın ardından konuşan Sainz, "Bence son turum gayet iyi bir turdu."

"Son viraja kadar her şey çok temizdi. Muhtemelen son şikana gelirken lastikler biraz fazla ısındı ve bu da bana biraz tur zamanına mâl oldu. Eğer 0.050-0.060 saniye bulabilseydik, o zaman pole pozisyonunda olabilirdik."

"Artık pole pozisyonlarının 0.050 saniye kadar uzağında olmaktan yoruldum."

"Bu yıl bu şekilde biten birkaç sıralama seansı oldu, Zandvoort'ta, ayrı yaz tatilinden önceki üçlü yarışta çok yakındık ama böyle zamanlarsa sonuç bir şekilde benden ziyade Max veya Charles'ın lehine oluyor, umarım sezon sonuna doğru bir tane kazanabilirim." 

Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aracının mükemmele ne kadar yakın olduğu sorusuna Sainz, "Oldukça yakın. Bence 3. seansta iyi bir denge yakalamayı başardık ki bu iyiye işaret. Bu, aracı anladığımızı ve normalde her pistte iyi çalışan temel ayarı biliyor olduğumuzu gösterir."

"Artık tüm mesela son 0.050 saniyeyi kimin bulacağıyla ilgili, ki bugün Max buldu. Diğer pistlerde ise genel olarak biz buluyorduk." dedi.

Pazar günkü yarışta yağmur etkisini gösterebilir ve eğer durum böyleyse tamamen farklı bir tablo ortaya çıkabilir.

Sainz, "Yarın yağmurun ikide mi, üçte mi, dörtte mi yoksa başka bir saatte mi geleceğini bilmiyoruz ama bir şekilde geleceğini biliyoruz."

"Belki ilk bölümde gelecek, belki yarış sonunda, belki de yarış bittikten sonra, bunu bilemeyiz. Hal böyle olunca ayarlardan ödün vermek mantıklı değildi."

"İyi olan şey ikimizin de tekrar önde olması. Böylece Max'e baskı yapabilir ve yağmur geldiğinde ikimiz de öne geçmek için farklı şeyler deneyebiliriz." dedi.

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