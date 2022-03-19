Sainz, pole mücadelesi verebildiği için "rahatlamış"

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Sainz, Bahreyn'de cuma günü antrenmanlarının ardından, F1-75'i kısa sürüşlerde anlamakta zorlandığını ve gece yapması gereken çalışmalar olduğunu söylemişti.

Ancak İspanyol, sıralama turlarında geri geldi ve son turlarda üçüncü sıraya düşmeden önce, Leclerc ve Max Verstappen'in önünde geçici bir pole aldı.

Sainz, pole pozisyonuna yerleşen takım arkadaşı Leclerc'den 0.129 saniye geride kaldı ancak antrenmanlarda zorlanmasının ardından mücadelede yer aldığı için memnun olduğunu söyledi.

Sainz, "Benim için çok zor bir hafta sonu oldu. Yavaştım."

"Charles hafta sonu boyunca benden çok daha iyi bir iş yaptı ve ben farkı kapatmaya çalışıyordum."

"Açıkçası bu hafta sonu çok geride olduğum noktalar oldu. Bu nedenle sıralamada ve pole için mücadele ettiğimde biraz daha rahatladım."

"Leclerc'in son turu çok iyiydi. Her şeyi bir araya getirdi ve o noktada tek yapmanız gereken, tebrik etmek ve takıma iyi işti demek."

"Pole pozisyonu için mücadele etmek harika bir haber. Ayrıca benim için bir ilk. Bu nedenle oldukça ilginç ve heyecan verici zamanlar bizi bekliyor." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz ve Leclerc, böylece takım için etkileyici bir dönüş yaptılar. Ferrari, 2019 Sinagpur'dan bu yana galibiyet alamamış, 2020 yılında büyük bir düşüş yaşamış ve geçtiğimiz yılı toparlanmakla geçirmişti.

Ferrari'nin sezon öncesi testlerinde etkileyici görünmesinin ardından Bahreyn'de güçlü bir başlangıç yapması bekleniyordu ama Sainz, takımın her şeyi mükemmel bir şekilde uygulamaya odaklandığını ve bu sonuca kendini kaptırmayacağını söyledi.

Sainz, "Hiçbir noktada bunun kolay olacağına inanmadık."

"Bence oldukça pürüzsüz bir sıralama geçirdik, hata yapmadık. Yarın da bunu yapmamız gerekiyor. Takım odaklanmış durumda, kendine güveniyor ama çok değil ve fazla kutlama yapmıyor."

"Ferrari olduğumuz gerçeğini biliyoruz. Burası olmamız gereken yer ve bunun hakkında çok heyecanlı olamayız. Elbette bunlar iyi haberler ve herkes bugün mutlu."

"Ancak hâlâ uzun bir yol var. Bu sadece ilk yarış ve ilk sıralama." dedi.