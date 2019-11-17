Sainz podyuma çıktı, kupasını ve şampanyasını aldı!
McLaren pilotu Carlos Sainz, Brezilya GP'den sonra gelen podyum için hem podyuma çıktı, hem de ilk podyum kupasını aldı.
Sainz, 20. sıradan başladığı olaylı yarışı 4. sırada tamamladı ancak Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın yarıştan sonra aldığı ceza ile yarışı 3. sırada tamamlamış oldu.
Bu sonuç ile Sainz, F1 kariyerindeki ilk podyumunu alırken McLaren da 2014'ten bu yana ilk podyum sonucunu almış oldu.
Yarışın ardından bir süre sarı bayraklar altında DRS açtığı gerekçesiyle Sainz'ın inceleneceği belirtildi. Hakemler bu konuya baksalar da Sainz için olumsuz bir durumun olmadığını belirlediler. Sonuç olarak Sainz yerini korudu.
Normal podyum seremonisine katılamayan Sainz, bu kararın ardından podyuma çıkarıldı ve orada hem şampanya, hem de ilk F1 kupasını aldı.
Sainz, "Podyumdayız! Yarışın ardından podyuma çıkamadığımız için biraz tuhaf oldu ancak yine de aşırı mutluyum. Bugünkü yarış inanılmazdı. Tek pit stop stratejisi zordu ancak işe yaradı. Tüm takıma tebrikler!" dedi.
Takım patronu Andreas Seidl, "Açıkçası harika bir başarı. Tüm takım adına mutluyum. Burada ve fabrikada yaptığımız sıkı çalışmanın ardından bu podyumu almak harika. Carlos ilk podyumunu alırken takım da uzun zaman sonra ilk podyumunu aldı."
"Sıkı çalışmaya devam etmemiz ve gelecekte kendi performansımızla podyum mücadelesi verebilmemiz için harika bir motivasyon oldu."
"Yarışlara her zaman, asla pes etmeme ruhuyla başlarız. Tabii ki böyle bir sonuç hayal etmiyorduk, bu yüzden çok mutluyuz." dedi.
Yarışın ardından neredeyse tüm McLaren takımı podyuma çıkarak kutlamada Sainz'a eşlik etti.
Carlos Sainz Jr, McLaren tüm takım podyumu kutluyor
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Abdullah Çelik
Sainz podyuma çıktı, kupasını ve şampanyasını aldı!
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