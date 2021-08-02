Sainz pitlerde neden Tsunoda ve Latifi'ye geçildiğini merak ediyor

Carlos Sainz kırmızı bayrak sallandığında dördüncü sıraya çıkmıştı ve Lewis Hamilton, pit stop yaptığı için Sainz'ın üçüncü sıraya çıkması gerekiyordu. Ancak pit stoplarda Nicholas Latifi ve Yuki Tsunoda'ya geçildi.

Sainz sonrasında Latifi ve Tsunoda'nın ardında epey vakit kaybetti çünkü Macaristan pistinin yapısı gereği, geçiş yapmak pek mümkün değil.

Bu iki ismin pite girmesinin ardından son derece iyi turlar atmayı başaran İspanyol pilot, Latifi ve Tsunoda'nın arkasında kaybettiği vakit nedeniyle hem galibiyet savaşı veremedi hem son bölümde Lewis Hamilton'a geçildi.

Sainz, sonuç olarak dördüncü sırada finiş gördü ve Sebastian Vettel'in diskalifiye olmasıyla beraber üçüncülüğe çıktı.

Sainz, üçüncü olduğunun açıklanmasından kısa bir süre önce şöyle konuştu: "Doğruyu söylemek gerekirse yarışın başlangıcında harika bir iş çıkardım ve 15. sıradan 4. sıraya kadar çıktım."

"Belki de bu, ilk turda yapılabilecek en büyük yükselişti. Daha sonra diğer sürücülerle birlikte kuru zemin lastiklerine geçtik fakat pit stopta Yuki Tsunoda ve Nicholas Latifi beni geçti. Orada ne olduğunu ve durumu analiz etmeliyiz çünkü ondan sonra, yarışın ilk 20 turunda neredeyse 15 saniye kaybettim. Bu, öndekilerle galibiyet için savaşma şansımı ve ayrıca Lewis yakın olduğu için podyuma çıkma şansımı da kaybetmeme neden oldu."

"İkinci pit stop sayesinde Russell ve Latifi'nin önüne geçtim. Fakat yarışın sonunda lastiklerim çok fazla verim kaybetti, ayrıca yakıt tasarrufu yapmak zorunda kaldım ve Daniel Riccardo'ya tur bindirmeye çalıştığımda Lewis bundan yararlandı ve atak yaptık."

"Yarış içerisinde iyi bir tempoda gitmeye çalıştım ve Lewis'in önünde kalıp podyum kazanmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ancak Hamilton, herkesin kendisinden beklediğini yaptı ve iki yıl önce Macaristan'da yaptığını tekrarladı: Önce pit stopa girdi ve ardından gridi geride bıraktı."

"Mercedes'in aracı, bu pistte geçiş yapmanıza izin veriyor ancak bizimki vermiyor. Bu yüzden, pit stopa karşılık vermemeye karar verdik. Strateji tarafında elimizden gelen her şeyi yaptık. Sadece neden Tsunoda ve Latifi'nin gerisinde kaldığımı anlamam gerekiyor çünkü bu olay bana podyuma mâl oldu."

Sainz, Vettel'in diskalifiyesiyle beraber bu yılki ikinci podyumunu yakaladı ve puanını 83'e çıkararak şampiyonada Charles Leclerc'in önüne geçti.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images