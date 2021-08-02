Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Sainz pitlerde neden Tsunoda ve Latifi'ye geçildiğini merak ediyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, Macaristan Grand Prix'sinde pitlerde neden Nicholas Latifi ve Yuki Tsunoda ikilisine geçildiğini merak ediyor.

Sainz pitlerde neden Tsunoda ve Latifi'ye geçildiğini merak ediyor

Carlos Sainz kırmızı bayrak sallandığında dördüncü sıraya çıkmıştı ve Lewis Hamilton, pit stop yaptığı için Sainz'ın üçüncü sıraya çıkması gerekiyordu. Ancak pit stoplarda Nicholas Latifi ve Yuki Tsunoda'ya geçildi.

Sainz sonrasında Latifi ve Tsunoda'nın ardında epey vakit kaybetti çünkü Macaristan pistinin yapısı gereği, geçiş yapmak pek mümkün değil.

Bu iki ismin pite girmesinin ardından son derece iyi turlar atmayı başaran İspanyol pilot, Latifi ve Tsunoda'nın arkasında kaybettiği vakit nedeniyle hem galibiyet savaşı veremedi hem son bölümde Lewis Hamilton'a geçildi.

Sainz, sonuç olarak dördüncü sırada finiş gördü ve Sebastian Vettel'in diskalifiye olmasıyla beraber üçüncülüğe çıktı.

Sainz, üçüncü olduğunun açıklanmasından kısa bir süre önce şöyle konuştu: "Doğruyu söylemek gerekirse yarışın başlangıcında harika bir iş çıkardım ve 15. sıradan 4. sıraya kadar çıktım."

"Belki de bu, ilk turda yapılabilecek en büyük yükselişti. Daha sonra diğer sürücülerle birlikte kuru zemin lastiklerine geçtik fakat pit stopta Yuki Tsunoda ve Nicholas Latifi beni geçti. Orada ne olduğunu ve durumu analiz etmeliyiz çünkü ondan sonra, yarışın ilk 20 turunda neredeyse 15 saniye kaybettim. Bu, öndekilerle galibiyet için savaşma şansımı ve ayrıca Lewis yakın olduğu için podyuma çıkma şansımı da kaybetmeme neden oldu."

"İkinci pit stop sayesinde Russell ve Latifi'nin önüne geçtim. Fakat yarışın sonunda lastiklerim çok fazla verim kaybetti, ayrıca yakıt tasarrufu yapmak zorunda kaldım ve Daniel Riccardo'ya tur bindirmeye çalıştığımda Lewis bundan yararlandı ve atak yaptık."

"Yarış içerisinde iyi bir tempoda gitmeye çalıştım ve Lewis'in önünde kalıp podyum kazanmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ancak Hamilton, herkesin kendisinden beklediğini yaptı ve iki yıl önce Macaristan'da yaptığını tekrarladı: Önce pit stopa girdi ve ardından gridi geride bıraktı."

"Mercedes'in aracı, bu pistte geçiş yapmanıza izin veriyor ancak bizimki vermiyor. Bu yüzden, pit stopa karşılık vermemeye karar verdik. Strateji tarafında elimizden gelen her şeyi yaptık. Sadece neden Tsunoda ve Latifi'nin gerisinde kaldığımı anlamam gerekiyor çünkü bu olay bana podyuma mâl oldu."

Sainz, Vettel'in diskalifiyesiyle beraber bu yılki ikinci podyumunu yakaladı ve puanını 83'e çıkararak şampiyonada Charles Leclerc'in önüne geçti.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

Önceki haber

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?

5 s
2
Formula 1

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

1 g
3
Formula 1

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

14 s
4
Formula 1

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

13 s
5
Formula 1

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

3 s
Son Haberler
Sainz pitlerde neden Tsunoda ve Latifi'ye geçildiğini merak ediyor
F1

Sainz pitlerde neden Tsunoda ve Latifi'ye geçildiğini merak ediyor

2 s
Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"
F1

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

3 s
Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı
F1

Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı

3 s
Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık”
F1

Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık”

4 s
Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı
F1

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı

5 s
Son Videolar
Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı" Macaristan GP
Formula 1

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

Red Bull, Macaristan Grand Prix'sinde yılın en hızlı pit stopunu yaptı Macaristan GP
Formula 1

Red Bull, Macaristan Grand Prix'sinde yılın en hızlı pit stopunu yaptı

Macaristan GP: Pilot performans puanları Macaristan GP
Formula 1

Macaristan GP: Pilot performans puanları

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Formula 1 Formula 1

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada
Formula 1 Formula 1

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

Sainz pitlerde neden Tsunoda ve Latifi'ye geçildiğini merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Sainz pitlerde neden Tsunoda ve Latifi'ye geçildiğini merak ediyor

Ferrari: “Kazaya neden olan takımlar, hasarın maliyetini ödemeli”
Formula 1 Formula 1

Ferrari: “Kazaya neden olan takımlar, hasarın maliyetini ödemeli”

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!

Son Haberler

Sainz pitlerde neden Tsunoda ve Latifi'ye geçildiğini merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Sainz pitlerde neden Tsunoda ve Latifi'ye geçildiğini merak ediyor

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı
Formula 1 Formula 1

Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı

Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık”
Formula 1 Formula 1

Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.