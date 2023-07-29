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Sainz: "Pite Piastri'nin ardında girip yedinci çıkmak inanılmaz"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, pite Oscar Piastri'nin ardında girip, yedinci sıraya düşmelerine anlam veremiyor.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz pite ilk giren isimlerden birisiydi fakat pit stoptan sonra piste dönüşü, o anda pit yolunda olan isimler nedeniyle biraz uzun sürdü.

Dolayısıyla Sainz, kendisini bir anda birkaç pilotun ardında buldu ve hayal kırıklığı yaşadı.

Yarışı dördüncü bitiren İspanyol pilot, kaçan podyum nedeniyle üzgün olduğunu gizlemedi ve takımdan olayı incelemesini istedi.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Perez, Hamilton ve Gasly bizi geçtiğine göre pit stopta doğru olmayan bir şey yapmış olmalıyız, bu yüzden buna bakmamız gerekecek çünkü bugün bize bir podyuma mâl oldu."

"Aslında tempo o kadar da kötü değildi fakat geçiş zordu."

"İlk turda pite girerek doğru kararı verdik. Piastri'de bunu görebiliyordunuz, ilk sıradaydı. Aslında pite onun hemen arkasına girdim fakat yedinci çıktım."

"Yani bizde işe yaramayan bir şeyler olmalı."

Pitte çok mu uzun süre tutulduğu sorusuna, "Evet, çok uzun bir süre kaldım."

"Aşırı temkinli mi davrandık ya da başka bir şey mi yaptık bilmiyorum, buna bakmamız gerekiyor çünkü 1. sırada dönen birinin ardında pite girip, yedinci dönmek imkansız."

"Bizim için sorun pit yoluna dönebilmekti. Demeye çalıştığım şey, pit stop bittiğinde herkes pite geliyordu, bu yüzden beni pit yoluna göndermeleri zordu, bu da sizi dezavantajlı duruma düşürüyor."

"Gözden geçirmemiz gereken şeyler var çünkü dezavantajlı olduğunuz kadar, temkinli davranmış da olabilirsiniz. Bilmiyorum, biz belki ikisini de yapmışızdır." cevabını verdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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