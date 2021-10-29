Sainz: “Pit stopları geliştirmeliyiz”

Sainz, bu sezon İngiltere ve Türkiye yarışlarının ardından Amerika’da da yavaş pit stoplar yüzünden büyük zaman kaybetti.

İspanyol sürücü, bu yavaş pitler yüzünden Silverstone’da yaklaşık 10 saniye, İstanbul Park’ta 5 saniye, COTA’da 3 saniye kayıp yaşadı.

Sainz, bu sorunların kendisine “çokça” puan kaybettirdiğini söyledi.

Sainz, “Amerika’daki pit stop, ne yazık ki yine şanssızdı. Bu konuyu incelemeye devam etmeli ve bir takım olarak gelişmeye devam etmeliyiz. Çünkü bu durumdan memnun değiliz.”

“Sıkıntı yaşadığımız pit stoplara yenisi eklenmiş oldu.”

“Benim açımdan art arda ikinci, toplamda üçüncü sorun oldu. Bu yüzden, küçük sorunlardan ötürü oldukça puan kaçırdık.” dedi.

Sainz, Amerika GP’yi Valtteri Bottas’ın üç saniye, Daniel Ricciardo’nun yedi saniye arkasında yedinci sırada tamamladı.

Ferrari sürücüsü, yavaş pit stopun kendisine beşinci sıraya mal olduğunu düşünüyor.

Pit stopun ardından Ricciardo ile mücadeleye girişen Sainz, yaşadıkları temasın ardından rakibine bir daha atak yapma şansı yakalayamadı.

Sainz bu konuda, “Erken pitle beraber Ricciardo’yu geçmek oldukça kolay olacaktı ancak olan oldu. Bu konuyu geliştirmek için bir takım olarak çalışmaya devam etmeliyiz.”

“Belki bu sezon çok da önemli olmayan puanlar için savaşıyoruz, ancak gelecekte şampiyonluk için savaşmak istiyorsak bu tür şeylerde mükemmel olmalıyız. Belki de bu konuda eksiklik yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Amerika GP ile beraber Sainz, sürücüler şampiyonasında takım arkadaşı Charles Leclerc’in gerisine düştü.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images