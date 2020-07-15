Sainz: "Pit stop hatası nedeniyle çok zaman kaybettik"

McLaren, bu yıl şimdiye kadar yapılan her iki yarışta da pek de iyi pit stoplar yapamadı.

Geride kalan iki haftada Haas ile birlikte en yavaş pit stop yapan iki takımdan birisi olan McLaren, pit stop şampiyonasında puan alamayan tek takım konumunda yer alıyor.

Geçen hafta sonu Carlos Sainz'ın ilk pit stopu 7.27 saniyede tamamlandı ve İspanyol pilot, üçüncü başladığı ve beşinci götürdüğü yarışta geriye düşmekten kurtulamadı.

Sonuç olarak da yakın geçen yarışı dokuzuncu bitirdi.

Yarışın ardından konuşan Sainz, “Benim için hayal kırıklığıyla dolu bir gün oldu. Pit stop sorunundan sonra büyük puanlar alma şansını kaçırdık."

"Yarışın ilk bölümünde beşinciydik ve sağlam bir tempoda ilerliyorduk. Arkamdaki araçlarla olan farkı yönetiyordum."

"Ne yazık kötü bir pit stopun ardından trafiğin ortasında çıktım. Farkı azaltmak için çok erken bir noktada zorlamak zorunda kaldım ve bu da bataryamı bitirdi, aynı zamanda yarışın sonu için lastiklerimi de tehlikeye attı."

"Hiçbir şeyin yolunda gitmediği günlerden biriydi. Sayfayı çevirme ve daha güçlü olma zamanı. Ama yarıştan iyi bir beşincilik çıkarmayı başardık."

"Takım olarak kazanır ve takım olarak kaybederiz, bu yüzden önümüzdeki hafta Macaristan'da savaşmaya çalışacağız." dedi.