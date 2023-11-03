Sainz: "Piste çok geç çıktık"

Brezilya'da sıralama turlarının son bölümünde yağmur bekleniyordu, dolayısıyla piste erkenden çıkmak önemliydi.

Ferrari'de Carlos Sainz ise piste son çıkan ve turuna da en geç başlayan isimlerden biri oldu. Elbette bu durum İspanyol sürücünün daha kötü pist koşullarıyla karşılaşmasına neden oldu.

Seansı 8. sırada tamamlayan Sainz, piste çıkmakta fazla geç kaldıklarını dile getirdi ve şunları söyledi: "Hava durumu konusunda şanssızdık, garajından çıkan son araçlardan biriydik. Lastikler soğuktu, asfalt sıcaklığı sürekli düşüyordu, rüzgar kuvveti artıyordu ve yağmur yoldaydı. Bugün sadece şanssızdık."

"Q2'deki tempomuz kötü değildi, pitten çok geç çıktığımız için bir fırsatı teptik. Ben tura başlamasa sırasında 8.'ydim. Tur bitince de 8. sırayı aldım."

"Bu sırada benim arkamda olanlar da 9 ve 10. oldular. Yani şu açıktı: Piste ne kadar geç çıkarsınız ve turunuza ne kadar geç başlarsanız, pist o kadar yavaştı."