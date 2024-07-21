Sainz: "Piste bağlı olarak üçüncü veya dördüncü en iyi takımız"

Sıralama turlarında dördüncü en iyi zamanı yapan Carlos Sainz, yarışa kısa bir süre kala yaptığı açıklamada, hedefinin ön taraftaki isimlerinden faydalamak olduğunu söyledi.

Sainz şöyle dedi: “Önde başlayanların 0.3-0.4 saniye gerisindeyiz, bu çok açık."

"Sıralama turlarında geride kalanların en iyisi olduğum ve sadece bu hafta sonu tamamen farklı bir seviyede performans gösteren bu üç isme geçildiğim için mutluyum."

"Ancak bu, yarışta onların mücadelelerine dahil olmaya çalışmayacağım anlamına gelmiyor. Önde bir şey olursa durumdan faydalanmaya çalışacağım."

"Elbette içinde bulunduğumuz durumdan memnun değiliz. Yılın başında aracımız en hızlı ikinci araçtı ve bazen Monako'da olduğu gibi en hızlı bizdik. Şimdi ise pist özelliklerine bağlı olarak üçüncü hatta dördüncü sıradayız."

"Takım bundan memnun değil ve durumu düzeltmek için mümkün olan her şeyi yapıyor."

"Bu hafta sonu ileriye doğru küçük bir adım attık, ancak pole için mücadeleye geri dönmeden önce yapmamız gereken çok şey var."