Sainz: "Pist sınırları, F1 pistlerinin yanlış yönde ilerlediğini gösteriyor"

Geçen hafta sonu Portekiz'de yarış hakemler, sadece Cuma günkü antrenmanlarda 125 tur zamanını sildiler.

Bunun dışında Spa 24 Saat dayanıklılık yarışında ilk başta pist sınırları uygulanmayacağı açıklanmıştı ancak tuhaf görüntülerin ortaya çıkmasının ve pilotların aşırı açılmalarının güvenlik sorununa neden olmasının ardından yeniden sınır belirlendi.

Sainz, F1 pistlerinde çok fazla asfalt kaçış alanı olmasının bu tür durumlara neden olduğunu yineledi.

Sainz, "Dürüst olmam gerekirse, Spa'da olanları görmektense, burada olanları tercih ederdim."

"Spa'daki pist, oradaki pilotların yaptıkları ve sürüş şekilleriyle tamamen değişmişti. Normalde sürdüğümüz Spa pistiyle alakası yoktu."

"Bu, pistlerin aşırıya gittiğini gösteriyor. Spa, çakıl kaçış alanlarını geri getirmek için 80 milyon harcayacağını açıklayarak buna şimdiden tepki vermiş gibi görünüyor."

"Bu yüzden pistlerin çoğunun, FIA ile birlikte çakıl alanlardan kurtulma, çimenlerden kurtulma ve pilotların genişten döndüklerinde ya da sınırları aşırı zorladıklarında pist üstünde kaçındıkları doğal objelerden kurtulma konularında yanlış karar verdiklerini anlayacaklarını düşünüyorum."

"Umarım Spa, gelecekte gideceğimiz pistler için bir örnek olur. Şu ana kadar ilerlediğimiz yolda devam edemeyiz." dedi.

FIA, cuma günkü antrenmanlarda her pilotun derecesinin en az bir kez silinmesinin ardından pist sınırları ihlal kurallarını biraz yumuşattı ve araçların çıkış bordürlerinin bir araç mesafesi kadar dışarı çıktığında ihlal olacağını duyurdu.

Sainz, bunun daha iyi bir çözüm olduğunu çünkü pilotların belirtilen dar beyaz çizginin içerisinde ya da dışarısında kalmasının çok zor olduğunu söyledi.

Sainz, "Beyaz çizgi, 300 km/s hızda hesaplama yapamayacağımız kadar dar bir şey. Her virajı beyaz çizgi ile yorumlayabilecek ekstrem yeteneklere sahip değiliz. Bu yüzden o durumda hep hata olacaktı. Beyaz çizginin dışına bir şekilde çıkacaktık."

"Kırmızı ve beyaz bordürlerle hesaplama yapmamız ve 300 km/s hızda pist üstünde nerede olduğumuzu anlamamız açısından çok daha kolay." dedi.