Sainz, Pirelli'nin gelecekteki Miami GP lastik seçimlerinde daha agresif olmasını istiyor

Pazar günkü yarışın Miami pistinin virajlı doğası, düşük tutuşlu yüzeyi ve sıcak pist sıcaklıklarının birleşimiyle tek pit stoplu bir yarış olması bekleniyor.

Pilotların çoğu sıralama turlarındaki formlarını, 3.363 mil uzunluğundaki pistte attıkları turlarda lastiğin ne kadar iyi çalıştığının belirlediğini itiraf etti.

Sainz, "Ne yazık ki, lastik bileşenlerinin bu grand prix için biraz muhafazakar tarafta olduğunu düşünüyorum. Bence biraz daha strateji değişkenliği için daha yumuşak bileşenler kullanabilirdik, bu yüzden geçen yıla göre çok fazla fark beklemiyorum." dedi.

Autosport tarafından konuyla ilgili düşünceleri sorulduğunda Verstappen şu açıklamayı yaptı: "Yol tutuşu çok düşük, her ne sebeple olursa olsun çok çabuk ısınıyorlar. Bence muhafazakârlar ama aynı zamanda zaten aşırı ısınıyorlar."

"Daha fazla iki ya da üç pit stoplu yarışlar istiyorum. Bence bu, tek pit stoplu yarışlardan çok daha eğlenceli. Takımlar ve sürücüler için o kadar da zorlayıcı değil."

"Çin'de olduğu gibi iki pit stop yapabileceğiniz bir yarış, pit pencerelerinde biraz daha esneklik sağlıyor. Belki daha yumuşak bir yol izleyebiliriz ama bunu yapmak isteyip istemediklerini Pirelli ile konuşmamız gerekecek."

Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton da, mevcut düzenlemelerin başlangıcından bu yana Mercedes'in mücadelesinde kilit bir faktör olan mevcut zemin etkili araçların lastiklerinin dar çalışma penceresinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, Mercedes'inin yol tutuşunun lastiklerden nasıl etkilendiği konusunda "Kesinlikle, tüm kariyerim boyunca, bu kadar küçük bir çalışma penceresine sahip olduğumu hiç hatırlamıyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, muhtemelen en sinir bozucu şey bu. Çalışmak için çok daha büyük bir çalışma penceresine sahip olduğunuz günlere bakıyorsunuz. O zaman sadece dengeyi optimize edebiliyor ve tüm tur boyunca iyi bir yol tutuşa sahip olabiliyordunuz."

"Bu kesinlikle en az sevdiğim şey." şeklinde cevap verdi.