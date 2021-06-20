Sainz: “Pirelli, eski F1 lastik tedarikçilerine göre daha zor görevlere sahip”

Bakü’deki yarışta Max Verstappen’in ve Lance Stroll’un lastiklerinin patlamasından beri Pirelli oldukça fazla eleştiri aldı ve Paul Ricard’da da bu konu gündemdeydi.

Cuma gününün sonunda her zamanki sürücüler toplantısına, Pirelli F1 patronu Mario Isola da katıldı ve şirketin açısından durumu açıkladıktan sonra pilotların sorularını yanıtladı.

Toplantıda konuşulanların detayları basına açıklanmasa da pilotlar, bu görüşmenin verimli geçtiğine inanıyor.

Ferrari pilotu Sainz, “Oldukça verimli geçti. Dürüst olmak gerekirse Pirelli’ye saygı duyuyorum. Onların ürünlerini yıllar öncekilerle karşılaştırmaya çalışıyoruz ama bildiğim kadarıyla diğer lastik üreticilerinin, lastik üretmek için kullanabilecekleri malzemelerde kısıtlamaları yoktu."

Carlos Sainz Jr., Ferrari in the Press Conference 1 / 1 Fotoğraf: FIA Pool

"Ayrıca eskiden, bu yıl sahip olduğumuz yere basma kuvveti seviyelerinde ve 800kg bir aracı sürmek için bir lastik üretmiyorlardı."

"Onları desteklemeye çalışıyoruz ancak sürücüler olarak her şeyde olabildiğince güvenli ve tedbirli olmak istiyoruz çünkü herhangi bir kaza yaşanmasını istemiyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo da toplantıdaki tartışmaların bazı soruları cevaplandırdığı konusuna katılıyor.

Daniel Ricciardo, McLaren in the Press Conference 1 / 1 Fotoğraf: FIA Pool

Avustralyalı pilot, “Kesinlikle toplantıdan çıktığımda, öncesine kıyasla çok daha rahatlamıştım.”

"Kesinlikle toplantıdan önce bazı şeyler net değildi. Diğer takımlar kuralları çiğniyor muydu? Pirelli bize yeterince iyi bir ürün vermiyor muydu?"

"Bence toplantıdan daha iyi bir anlayışla ayrıldık. Dürüst olmak gerekirse, lastikleri veya ilgili teknolojileri anlamıyorum. Dün akşamki konuşmalardan sonra biraz daha rahatladım." dedi.

GPDA direktörü George Russell da toplantının herkesin görüşlerini ifade etmesine izin verdiğini düşünüyor.

George Russell, Williams at press conference 1 / 1 Fotoğraf: FIA Pool

Russell, “Kesinlikle işe yarar bir toplantıydı. Mario ve Nikolas [Tombazis]’e ek olarak FIA’nın açısından da olayların arkasından yatan sebebi anlamak güzeldi.”

"Lastikleri geliştiriyorlar ve her şeyi deniyorlar. Eğer bir sebepten dolayı birkaç araçta farklı bir şekilde tepki veriyorsa, ölçmedikleri bir şey varsa, o zaman ellerinde elbette farklı sonuçlar olacaktır."

"Bu yüzden, bu yeni düzenlemelerle açıklama yapmaları iyi bir şey. Şu anda güvenlik açısından herhangi bir endişe olduğunu sanmıyorum."

"Cuma gecesi uzun bir konuşma yaptık, kesinlikle katıldığım en uzun sürücüler toplantısıydı ancak buna ihtiyacımız vardı ve açıkçası güvenlik açısından her şey kontrol altında görünüyor."

"Şimdi, performans tarafını geliştirmek için F1 ve Pirelli ile çalışmamız gerekiyor ki bu açıkçası pilotların tam olarak istediği şey."

"Pilotların, görüşlerini ifade etme fırsatı vardı ve Pirelli ve FIA da açıklama yapma şansına sahipti.”

"Biz bu konuda uzman değiliz, sadece sürüyoruz ve uzman olan taraf onlar. Bu yüzden, bu sorunların neden oluştuğunu anlamalıyız ve şimdi bunu yapıyoruz. Yeni düzenlemelerle bu tekrarlanmayacaktır." dedi.