Sainz, Piastri temasından dolayı ceza aldı, beşinci sıraya geriledi
Oscar Piastri ile temas yaşayan Carlos Sainz, 5 saniye zaman cezası aldı ve beşinci sıraya geriledi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Ferrari pilotu, Hard Rock Stadyumu'ndaki yarışı takım arkadaşı Charles Leclerc'in ardında dördüncü sırada tamamladı fakat beş saniyelik cezanın ardından Red Bull pilotu Sergio Perez'in gerisine düştü.
İkili dördüncülük için mücadele ederken Sainz, Piastri'nin yaptığı aşırı sert savunmadan dolayı şikayetçi görünüyordu.
Neden ceza verilmediğini sorgulayan ve kararı "inanılmaz" olarak yorumlayan Sainz, daha fazla soruşturma yapılmayacağının bildirilmesi üzerine tekrar atağa kalktı.
DRS yardımıyla Piastri'ye yaklaşan Sainz, arkadan kayma yaşayarak McLaren pilotunun ön kanadına çarptı. Bu durum Piastri'yi pit stop yapmaya zorlarken, Sainz öne geçti.
Hakemler olayı inceledikten sonra Sainz'ın temasa neden olduğunu ve bunun için beş saniye zaman cezası verildiğini duyurdu.
Hakem raporunda şöyle denildi: “Çarpışmanın sorumlusunun 55 numaralı araç olduğu bizim için açıktı."
“55 numaralı araç geç fren yapmış, apeksi kaçırmış ve bu esnada aracın arkasını kaybederek çarpışmaya neden olmuştur.81 numaralı araç, geçiş hamlesine karşı koymak için dönüş yapmaya çalışsa da, 55 numaralı araca yeterince yer bırakmıştır."
“Bu koşullar altında, ağırlıklı olarak 55 numaralı aracın sorumlu olduğunu düşünüyoruz."
“Yine de 55 numaralı sürücü, aracın arka tarafının kontrolünü hafifçe kaybetmemiş olsaydı, çarpışma muhtemelen gerçekleşmeyecekti ve sert ama iyi bir yarış olacaktı."
“Çarpışma için standart ceza 10 saniye ve 2 ceza puanıdır. Hafifletici sebepler ışığında, 1 ceza puanı ile beraber 5 saniye zaman cezası veriyoruz.”
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
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