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Sainz: "Piastri geri çekilmeliydi"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Belçika'daki ilk virajda yaşanan temasta sorumluluğun Oscar Piastri'de olduğu görüşünde.

Kemal Şengül
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60

İspanyol pilot, ilk viraja gelirken Oscar Piastri'nin önündeydi fakat Avustralyalı pilot geç frenajla dar ilk ilk virajı içeriden dönmeye çalıştı.

Temas iki pilotun aracına da hasar verirken, her ikisi de yarışa farklı noktalarda veda etti.

Yarıştan sonra olayı yorumlayan Sainz, şöyle dedi: "1. viraja geldiğimde Lewis'e karşı olan hamleyi hemen hemen tamamlamıştım."

"Apekse temiz bir şekilde girdim ama ne yazık ki Oscar bana karşı iyimser bir hamle yapmaya çalıştı."

"Bu elbette üzüntü verici çünkü Spa'daki geçmiş yarışları gözden geçirirseniz ve 1. viraj olaylarının nasıl olduğuna bakarsanız, tam olarak böyle şeyler olduğunu görürsünüz."

"İlk virajda iç çizgiyi kullanmaya çalışan ve orada gitmek için çabalayan herkes normalde bir kazaya neden olur ve bu sefer sıra bana geldi."

Lastik kitlemesi ve derinden girmesinin olaya etkisiyle ilgili Sainz, "Derinden girmedim, apeksi mükemmel şekilde aldım ve Lewis'i geçtim."

"Aracıma bakarsanız, evet lastik kilitledim ama viraja derinden girmedim."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, collide at the start

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, collide at the start

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Orada olduğunu biliyordum fakat bir noktada birinin geri çekilmesi gerekiyor ve bence geri çekilip hareket etmesi gereken kişi sağ arka tarafımdaki adamdı. Yani özellikle de Lewis'e karşı hamleyi tamamlamışken bunu ben yapmamalıydım." dedi.

Sainz o andan itibaren aracın pek iyi davranmadığını kabul etti.

"Sürülemez durumdaydı ama devam ettik. Kırmızı bayrak olması ihtimaline karşı hiç pes etmedik. Fakat yağmur durup, kırmızı bayrak çıkmadığında, devam etmenin anlamı kalmamıştı."

Red Bull'un diğerleriyle arasındaki farkın geçen yıla kıyasla hiç kapanmamasıyla ilgili Sainz şöyle dedi: "İç karartıcı değil ama açıkça üzerine düşünülmesi gereken bir şey."

"Çünkü Red Bull'un gelişmeye devam ettiğini ve diğer herkese karşı durumu kontrol altında götürdüğünü gösteriyor."

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Piastri: "Bazı şeyleri farklı yapabilirdik"

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