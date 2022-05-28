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Formula 1 / Monako GP Haberler

Sainz: "Perez'le çarpışmama kör viraj neden oldu"

Carlos Sainz, Monako GP sıralamalarının son dakikasında, Monte Carlo caddelerindeki kör virajlar nedeniyle Sergio Perez'e çarpmaktan başka çaresinin olmadığını söyledi.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Sainz: "Perez'le çarpışmama kör viraj neden oldu"
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Ferrari pilotu, sıralamalarda 3. seansın sonundaki kırmızı bayrak olayına karışan isimlerden birisiydi. Perez'in Portier virajında aracının arkasını kaybedip bariyerlere vurmasının ardından, olay yerine gelen ilk isim Sainz'ı. Sainz, Red Bull aracını görür görmez tepki verse de çarpmaktan kurtulamadı.

Sainz, kaza nedeniyle ilk başta sallanan sarı bayrağı son anda gördüğünü, yüksek bariyerler nedeniyle önündeki aracın tam olarak nerede olduğunu bilemediğini söyledi.

Sainz, "Kör bir viraj olan 7. virajdan geliyordum. 7. virajdan sonra tam gaz gidersiniz. Viraja girdiğimde, sol tarafımdan sarı bayrağın çıktığını görebiliyordum."

"Anında bunun bir sarı bayrak olduğunu fark edince, önümdeki aracın kaza yapmış olduğunu fark ettim."

"Ancak orada, nerede kaza yaptığını göremiyorsunuz. Viraja, onun nerede olduğunu bilmeden giriyorsunuz. Bu yüzden sadece frene bastım. Virajı mümkün olan en dar açıdan dönmeye çalıştım. Ondan kaçınmaya çalışırken, frene biraz sert bastım ve ona aracımın arkasıyla dokunmayı başardım."

"Temas olmasaydı, oldukça iyi bir kurtarış olacaktı çünkü normal şartlarda kurtarabileceğim kadar zaman yoktu. Ancak Monako'da bu tür şeyler olur." dedi.

Kırmızı bayrak nedeniyle, sıralamalardaki son bölümde sıralama değişmemiş oldu. Geçen sene de Sainz için benzer bir durum söz konusu olmuştu.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz, "Yine de takım için harika bir haber ve ikincilik fena bir sonuç değil. Sıralamaların iyi geçtiğini düşünüyorum."

"Ne yazık ki 3. seanstaki ilk hızlı turumun ortasında iki Mercedes'e denk geldim. Onlar hazırlık turundaydı. İlk Mercedes'i ikinci sektörün ortasında buldum, diğerini ise üçüncü sektörde."

"Q3'teki ilk turum çok dağınıktı, bu yüzden Monako'daki son turlar için sabırsızlanıyordum. O turda biraz daha fazlasını verebilirsiniz."

"Ancak Monako'da her sene önünüzde birisinin kaza yapması sanki bir gelenek gibi oldu. Bu tür olaylar nedeniyle Monako'da normalde en heyecanlı olacak turu tamamlayamıyorsunuz."

"İkinci sıradan başlayacağız. Bence bu harika bir pozisyon ve yağmur yağarsa, yarışta her şey olabilir. İyi bir pozisyondayız." dedi.

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