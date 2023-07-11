Sainz: "Perez'in önünde 'ölü adam' olacağımı biliyordum"

Bir önceki hafta sonu Avusturya'da podyum mücadelesi veren ikili, Silverstone'da bir kez daha pist üstünde karşı karşıya geldiler.

Ancak bu sefer ikili arasındaki mücadele ihtimali daha azdı. Sainz, güvenlik aracından sonra daha eski lastiklerle yedinciliği korumaya çalıştı.

Sainz'ın aracında 26. turda taktığı sert lastikler varken, Perez'de yumuşak lastikler vardı. Sainz, lastik dezavantajına rağmen yerini bir süre korusa da yarışın bitmesine 5 tur varken Perez geçmeyi başardı. Perez'in geçmesinin ardından Alexander Albon ve Charles Leclerc de Sainz'ı geçtiler. Sainz bu geçişlerin ardından yarışı 10. sırada tamamladı.

Sainz, "O pozisyonu korumak için mümkün olan her şeyi yapıyordum. Ancak her zaman, sonunda ölü adam olacağımı biliyordum."

"Kullanılmış sert lastiklerdeydim ve etrafımdaki yeni orta ve yumuşak lastikli pilotlarla mücadele ediyordum. Yumuşak lastikli Red Bull beni geçene kadar, önünde kalmak için oldukça iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Beni geçtiklerinde, lastiklerim biraz daha kirli hale geldi. Yumuşak lastikli araçlara karşı savunmak her zaman zordur." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Erik Junius

Sainz, Avusturya'da Red Bull'un en yakın rakibi olmalarının ardından Silverstone yarışında hayal kırıklığı yaşadıklarını kabul etti.

Sainz, "Mercedes'in daha hızlı olmasını bekliyorduk ve oldular. McLaren'in daha hızlı olmasını beklemiyorduk ancak onlar hızlıydı. Bu açıdan genel olarak bugün çok güçlü değildik. Çok fazla rüzgar vardı ve aracı sürmek yeniden sıkıntılıydı. Bu tür koşullarda istikrarlı olmak çok zordu."

"Öyle olsa bile, oldukça iyi bir yarış geçiriyordum, orta lastiklerle uzun bir stint attım, sert lastiklere geçtim ve çok güçlü performansa sahiptim. Ancak sonrasında güvenlik aracı, benim için olabilecek en kötü anda çıktı artık lastiklerim tükeniyordu ve pite girsem 10. sıraya gerileyecektim, girmezsem 6. (7.) sırada kalacaktım ama pozisyon kaybedecektim. Orada kalmaya çalıştık ve Red Bull'u ile Checo son 3-4 tur kala bizi geçene kadar orada kalık ancak sonunda bunun olacağını hep biliyorduk." dedi.