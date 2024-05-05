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Formula 1 Miami GP

Sainz: "Perez ilk virajda 'torpido gibi' geldi!"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Miami GP'nin ilk virajında Red Bull pilotu Sergio Perez'in "torpido gibi" geldiğini, onun yüzünden iki sıra kaybettiğini söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc'in startta patinaja düşmesinin ardından iyi bir kalkışla ikinci sıraya yükselmişti ancak ilk viraja çok hızlı bir şekilde dalan Perez, oradaki isimleri yavaşlattı.

Perez'in dalışının ardından Sainz kazandığı sırayı kaybederken, aynı zamanda McLaren'dan Oscar Piastri'ye geçilerek 4. sıraya geriledi. Kaybettiği bu pozisyonlar, yarışın ilerleyen bölümünde kendisine belki de podyum sonucuna mal oldu.

Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Sainz, "Bence bugün herkes çok sıkı yarıştı. Başlangıçta Checo, eski günlerde Seb [Vettel] için söyledikleri gibi, 'bir torpido gibi geldi' ve neredeyse hepimizi beraberinde götürüyordu ve bana iki pozisyon kaybettirdi."

"O andan itibaren çok hızlıydım. Lastiklerimi korudum ve bir tur Güvenlik Aracı'nı kaçırdım, ki bu bize galibiyeti getirebilirdi."

"Sonra Oscar'a sinirlendim çünkü bizi açıkça pist dışına itti ve Charles ve Max ile zaman kaybetmemize neden oldu."

"Hakemlerin bugün cezalar konusunda çok agresif olmadığını gördüm, bu yüzden onu geçmek için agresif olmak zorundaydım." dedim.

Sainz, McLaren döneminde çok iyi arkadaş olduğu Norris'in kazanmasından mutlu olduğunu söyledi.

Sainz, "Bu kadar uzun süre sonra, bir yarış kazanmayı hak ediyor. F1'de pek çok yarış kazanacak bir sürücü."

"Olağanüstü bir seviyede sürüş yapıyor. Bugün şanslı taraftaydı ama şans hak edenlere gelir ve bugün kesinlikle bunu hak etti." dedi.

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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