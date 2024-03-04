Sainz: "Perez ile mücadele etmemiz bizim için bir sürprizdi"
Carlos Sainz, Red Bull RB20'nin yumuşak lastiklerdeki aşınmasının diğer takımların sert lastiklerdeki aşınmasıyla aynı olduğu için ve Sergio Perez'i yakalayamayacağını öngördüğünü açıkladı.
Carlos Sainz, Ferrari
Erik Junius
Sainz, Bahreyn'de 3. sırayı elde etti ve Formula 1 hayranlarının oylarıyla günün sürücüsü oldu.
Son bölümde Perez'e meydan okuyacak gibi görünse de, lastik avantajına rağmen Red Bull sürücüsünü yakalamayı başaramadı.
Sainz yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Bahreyn'de Red Bull'un yumuşak lastikteki aşınmasının bizim sert lastikteki aşınmamızla tamamen aynı olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor."
"Checo'nun son stint için yeni bir yumuşak lastiğe sahip olduğunu öğrendiğimde, 'Tamam, bu benim için bir şans' demedim."
"Çünkü testlerde C3 lastiğiyle yaptıkları uzun sürüşleri gördüm ve yumuşak lastikte herkesin sert lastikte sahip olduğu dereceye sahip olduklarını görebiliyordunuz, bu yüzden çok heyecanlanmadım."
"Ayrıca, biraz rahatsız bir pozisyondaydım çünkü 2-3 saniyelik bir farkla kirli havayı alıyordum ama DRS ve hava koridoru avantajından yararlanamıyordum, bu yüzden biraz daha fazla kayma yaşıyordum."
"Eğer bir ya da beş saniye geride olsaydım, sanırım sert lastikte aracın gerçek hızını ve benim hızımı biraz daha fazla gösterebilirdim." dedi.
Sainz testlerden yola çıkarak Red Bull'un uzun vadede hız konusunda büyük bir avantaja sahip olduğunu biliyordu ancak Ferrari'nin en azından Red Bull'un üstün olduğu bir pistte Perez'in menziline girmesinin 'iyi bir sürpriz' olduğunu düşünüyordu.
"Red Bull'u yenmenin çok zor olacağını biliyordum, bu yüzden onlardan birine ayak uydurmak ve mücadele etme olanağına sahip olmak zaten iyi bir sürpriz."
"Umarım daha önden sınırlı bir piste ve belki de daha iyi bir asfalta sahip olduğumuzda, aracımız canlanacak ve Max'e galibiyet için daha iyi bir şekilde meydan okuyabileceğiz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Lapierre: "Schumacher'in tutumu ilk günden itibaren olumlu"
Lapierre: "Schumacher'in tutumu ilk günden itibaren olumlu" Lapierre: "Schumacher'in tutumu ilk günden itibaren olumlu"
Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak
Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak
Krack, Stroll'un Bahreyn GP'de dikkat çekmeyen ama puan aldıran sürüşünü övdü
Krack, Stroll'un Bahreyn GP'de dikkat çekmeyen ama puan aldıran sürüşünü övdü Krack, Stroll'un Bahreyn GP'de dikkat çekmeyen ama puan aldıran sürüşünü övdü
Suudi Arabistan, F1'e ev sahipliği yapacak yeni Qiddiya pistini tanıttı
Suudi Arabistan, F1'e ev sahipliği yapacak yeni Qiddiya pistini tanıttı Suudi Arabistan, F1'e ev sahipliği yapacak yeni Qiddiya pistini tanıttı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar