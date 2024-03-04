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Formula 1 Bahreyn GP

Sainz: "Perez ile mücadele etmemiz bizim için bir sürprizdi"

Carlos Sainz, Red Bull RB20'nin yumuşak lastiklerdeki aşınmasının diğer takımların sert lastiklerdeki aşınmasıyla aynı olduğu için ve Sergio Perez'i yakalayamayacağını öngördüğünü açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Erik Junius

Sainz, Bahreyn'de 3. sırayı elde etti ve Formula 1 hayranlarının oylarıyla günün sürücüsü oldu.

Son bölümde Perez'e meydan okuyacak gibi görünse de, lastik avantajına rağmen Red Bull sürücüsünü yakalamayı başaramadı.

Sainz yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Bahreyn'de Red Bull'un yumuşak lastikteki aşınmasının bizim sert lastikteki aşınmamızla tamamen aynı olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor."

"Checo'nun son stint için yeni bir yumuşak lastiğe sahip olduğunu öğrendiğimde, 'Tamam, bu benim için bir şans' demedim."

"Çünkü testlerde C3 lastiğiyle yaptıkları uzun sürüşleri gördüm ve yumuşak lastikte herkesin sert lastikte sahip olduğu dereceye sahip olduklarını görebiliyordunuz, bu yüzden çok heyecanlanmadım."

"Ayrıca, biraz rahatsız bir pozisyondaydım çünkü 2-3 saniyelik bir farkla kirli havayı alıyordum ama DRS ve hava koridoru avantajından yararlanamıyordum, bu yüzden biraz daha fazla kayma yaşıyordum."

"Eğer bir ya da beş saniye geride olsaydım, sanırım sert lastikte aracın gerçek hızını ve benim hızımı biraz daha fazla gösterebilirdim." dedi.

Sainz testlerden yola çıkarak Red Bull'un uzun vadede hız konusunda büyük bir avantaja sahip olduğunu biliyordu ancak Ferrari'nin en azından Red Bull'un üstün olduğu bir pistte Perez'in menziline girmesinin 'iyi bir sürpriz' olduğunu düşünüyordu.

"Red Bull'u yenmenin çok zor olacağını biliyordum, bu yüzden onlardan birine ayak uydurmak ve mücadele etme olanağına sahip olmak zaten iyi bir sürpriz."

"Umarım daha önden sınırlı bir piste ve belki de daha iyi bir asfalta sahip olduğumuzda, aracımız canlanacak ve Max'e galibiyet için daha iyi bir şekilde meydan okuyabileceğiz."

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