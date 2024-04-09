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Formula 1 Japonya GP

Sainz: "Pek çok takımla görüşüyorum"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sezon sonunda hangi takıma gideceğine henüz karar vermediğini açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. pozisyon

Sam Bloxham / Motorsport Images

Carlos Sainz'ın üç yıllık Ferrari macerası bu yılın ardından sona erecek ve koltuğunu Lewis Hamilton'a kaybetmesinden ötürü başka bir yere bakması gerekecek.

İspanyol pilotun adı özellikle Audi ile anılıyor ve Red Bull'un radarında olduğuna yönelik de iddialar var.

Fakat Sainz, henüz hiçbir tarafla anlaşmadığını söylüyor ve nerede yarışacağına dair bir fikri olmadığını ekliyor.

Sainz, "Şu ana kadar gelecek sezon nerede yarışacağıma dair herhangi fikrim yok."

"Birçok takımla görüşüyoruz fakat benim için şu anda yaptığım işe odaklanmak, bana hızlı bir araç verildiği zaman, bundan en iyi şekilde yararlandığımı herkese ve kendime kanıtlamak çok önemli."

"Bu yıl sezona iyi başladık. Mücadele etmemizi ve zorlamamızı sağlayan hızlı bir aracımız var. Geçen yılki araçla iyi sonuçlar elde etmiştim ama onu kullanmak daha zordu. Lastikler daha fazla aşınıyordu, atak yapmaktan ziyade aynalara bakıyordum."

"Bu yıl sadece ileriye bakıyorum, bu yüzden yarışlarım daha renkli geçiyor."

"Kontratımla ilgili karar diğer takımlara, onların nasıl karar vereceklerine bağlı. Fakat artık boşta olduğumu biliyorlar."

"Bakalım, sonunda ne olacağını göreceğiz." dedi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, podyumda kutlama yapıyor

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, podyumda kutlama yapıyor

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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