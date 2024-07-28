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Formula 1 Belçika GP

"Sainz, 'özel madde ile' Williams ile anlaştı" iddiası!

F1-Insider.com'un özel haberine göre Carlos Sainz, 2025 yılı için Williams ile anlaşmaya vardı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak olan Carlos Sainz tercihini yapmış gibi görünüyor; F1-Insider.com'a göre İspanyol pilot Williams ile 1+1 yıllık bir kontrat için anlaştı.

Görünüşe bakılırsa İspanyol pilotun tüm isteklerini yerine getirebilen tek takım Williams oldu.

Tek yıl için 10 milyon euroluk bir gelir elde edecek olan Sainz, kontratına özel bir madde de ekletti. Buna göre Mercedes veya Red Bull'da bir fırsat çıkması ya da kendisine teklif gelmesi halinde kontratını feshederek bu iki takımdan birine gidebilecek.

Örneğin Mercedes'in genç yetenek Andrea Kimi Antonelli'yi George Russell'ın yanına geçirme konusunda tereddüt etmesi ve Sainz'a teklif yapması halinde, İspanyol pilot Williams anlaşmasını bozarak buraya gidebilecek.

Böyle bir durumda Kimi Antonelli'nin de Williams ile Formula 1'de yarışması bekleniyor.

Sainz ve Williams arasındaki anlaşmanın yakında açıklanacağı iddia edildi..

Sainz'in babası Carlos Sainz Senior ve menajeri Carlos Onoro, Cuma günü Williams misafirhanesinde takım patronu James Vowles ile bir toplantı yaparken görüntülenmişti.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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