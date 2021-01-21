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Formula 1 / Son dakika

Sainz, önümüzdeki hafta Ferrari ile Fiorano'da test yapacak

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Sainz, önümüzdeki hafta Ferrari ile Fiorano'da test yapacak
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Ferrari pilotu Carlos Sainz, yeni takımıyla ilk testini önümüzdeki hafta Fiorano'da yapacak ve testte 2018 SF71H'yi sürecek.

Carlos Sainz, 2020 sezonunun ardından McLaren'dan Ferrari'ye geçme kararı aldı ve geçtiğimiz günlerde yeni takımının simülatöründe çalışmaya başladı.

İspanyol pilotun Ocak ayın içerisinde bir test yapacağı zaten Ferrari takım patronu Mattia Binotto tarafından doğrulanmıştı.

BBC Sport ve RaceFans'in haberine göre, İspanyol pilot önümüzdeki hafta Fiorano'da piste çıkacak.

Sainz, bu testte Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen'in 2018 sezonunda mücadele ettiği SF71H aracını sürecek.

İspanyol pilot bu testle beraber hem yeni ekibine alışmaya çalışacak hem de mühendislerle iletişim kuracak.

Teste  Charles Leclerc'in de katılması planlanıyor. Ancak Monakolu pilot şu anda COVID-19 nedeniyle Monako'da karantina altında ve bu virüsü atlatması gerekecek.

Her iki sürücünün de birer gün piste çıkması bekleniyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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