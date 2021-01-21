Sainz, önümüzdeki hafta Ferrari ile Fiorano'da test yapacak

Carlos Sainz, 2020 sezonunun ardından McLaren'dan Ferrari'ye geçme kararı aldı ve geçtiğimiz günlerde yeni takımının simülatöründe çalışmaya başladı.

İspanyol pilotun Ocak ayın içerisinde bir test yapacağı zaten Ferrari takım patronu Mattia Binotto tarafından doğrulanmıştı.

BBC Sport ve RaceFans'in haberine göre, İspanyol pilot önümüzdeki hafta Fiorano'da piste çıkacak.

Sainz, bu testte Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen'in 2018 sezonunda mücadele ettiği SF71H aracını sürecek.

İspanyol pilot bu testle beraber hem yeni ekibine alışmaya çalışacak hem de mühendislerle iletişim kuracak.

Teste Charles Leclerc'in de katılması planlanıyor. Ancak Monakolu pilot şu anda COVID-19 nedeniyle Monako'da karantina altında ve bu virüsü atlatması gerekecek.

Her iki sürücünün de birer gün piste çıkması bekleniyor.