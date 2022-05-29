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Formula 1 / Monako GP Haberler

Sainz: "Önümdeki tur bindirilen araç, yarış galibiyetime mâl oldu"

Carlos Sainz, pitten çıkış turunda tur bindirilen bir aracın arkasına takıldığı için yarış galibiyetini kaybettiğini söyledi.

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Sainz: "Önümdeki tur bindirilen araç, yarış galibiyetime mâl oldu"
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Ferrari, Monako GP hafta sonuna çok güçlü bir başlangıç yaptı ve bu hafta favori olarak görülüyordu. Sıralama turlarında Leclerc pole pozisyonunu alırken Sainz da ikinciliği elde etti ve bugünkü yarış için ilk çizgiyi aldılar.

Fakat pazar günü beklenen yağmur geldi ve startın ertelenmesinin ardından yarış güvenlik aracı arkasında başladı.

Ferrari kuruyan pistte ısrarlı bir şekilde geçiş lastikleri takmak istese de Sainz, kuru zemin lastiklerine geçmek istediğini söyledi. Sainz haklıydı çünkü pist çok hızlı bir şekilde kurudu ve geçiş lastiklerine geçenler kuru zemin lastikleri için pite geldiler.

Sainz, yarışa başladığı lastiklerden doğrudan kuru zemin lastiklerine geçti ve bu sayede takım arkadaşı Charles Leclerc'i geçmeyi başardı. Pitten Perez'in gerisinde çıkan Sainz, kalan bölümde atak yapma fırsatı bulamadı ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Yarışın ardından konuşan İspanyol şunları söyledi: "Çılgın bir yarıştı ama yapmamız gereken her şeyi yaptığımızı düşünüyorum."

"Islak zemin lastiklerinde sabırlı davrandık ve kuru zemin lastiklerine geçerek doğru karar verdik. Çıkış turumda tur bindirilen bir aracın arkasında takılı kaldım ve yarış galibiyetime mâl oldu."

"Hayal kırıklığımı anlayabilirsiniz çünkü temiz bir çıkış turu atsaydım yarış galibiyeti alabilirdim. Fakat spor bazen böyle."

Sainz, kuru zemin lastiklerine geçme çağrısı hakkında şunları anlattı: "İlk bölümün yarısından itibaren bunu biliyordum."

"Kuru çizgiyi görmeye başladım ve doğruca kuru zemin lastiğine geçileceğini anladım."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence doğru kararı verdik çünkü yarışı lider götürüyorduk. Daha sonra sert lastikler için pite geldik. Elbette sert lastikler çıkış turunda kolay olmuyor ama tur bindirilen bir aracın arkasında, bana yarış galibiyetini kaybettiren ve birkaç saniyeye mâl olan yaklaşık 12 viraj geçtim. Her neyse, çok fazla şikayet etmeyeceğim. Sporun böyle olduğunu biliyorum."

"Cidde'de Checo şanssızdı ve bugün harika bir yarış çıkardı ayrıca benim açımdan şanslıydı."

Yarışın sonlarına doğru Perez'in orta hamur lastiklerinde ufalanma olduğu görüldü ve Sainz ile arasındaki fark 0.5 saniyeden azdı.

Sainz, "Benim de özellikle arka lastiklerimde çok fazla ufalanma vardı, bu da tünele girişimi ve yaklaşmamı çok zorlaştırdı."

"Neredeyse atak yapıyordum ama yine de içerisi hâlâ ıslaktı. Checo çok geç frenliyordu, eğer ben daha geç frenleseydim onu da benimle beraber dışarı götürürdüm." dedi.

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