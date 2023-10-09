Sainz: "Önemli puanlar kazanma fırsatını kaçırdık"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Katar GP'ye başlayamadığı için önemli puan fırsatlarını kaçırdıkları görüşünde.
Ferrari pilotu Carlos Sainz, yakıt sızıntısından ötürü pazar günkü yarışa başlayamadı ve hafta sonunu epey kötü şekilde kapatmış oldu.
Mercedes ve Ferrari'nin halihazırda şampiyona ikinciliği için savaşıyor olmasından ötürü bu sonuç büyük hayal kırıklığına yol açtı.
Yarışın ardından basın karşısına çıkan Sainz, şöyle dedi: "Bugün kaybedilmiş bir fırsat olduğu için hayal kırıklığına uğradık."
"Hepimiz biliyoruz ki motor sporları zaman zaman acımasız olabiliyor ve ben de bugün bunun en kötüsünü tattım."
"Yazık oldu çünkü bugün iyi bir yarış çıkarabilir ve takımlar şampiyonası için önemli puanlar kazanabilirdim."
"Her durumda olduğu gibi, bu sefer de gelecek için öğrenilecek şeyler var."
"Şimdi yılın son beş yarışına odaklanma zamanı."
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Sainz'ın yaşadığı sorunun pistteki kerblerden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
"Bu hafta sonunun gidişatından memnun olamayız çünkü en yakın rakibimize karşı önemli puanlar kaybettik ve dayanıklılık sorunu nedeniyle Carlos yola devam edemedi."
"Başta Carlos'un SF-23'ünde yaşadığı problemlerle ilgili olabilecek kerb sorunları olmak üzere, beklenmedik bazı faktörlerden ötürü gerçekleşen kaotik bir hafta sonuydu."
"Charles'ın beşinciliği sayesinde günü 10 puanla kapattık ve artık Amerika'da epey zorl geçmesi beklenen üçlü yarışa hazırlanmaya başlayacağız."
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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