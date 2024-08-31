Sainz: "Önden kayma sorunu daha iyi bir pozisyona mal oldu"

Monza'daki sıralama turlarında Ferrari, pole pozisyonu mücadelesinin içinde olduğunu gösterdi.

Charles Leclerc dördüncü olurken, Carlos Sainz beşinci sırayı elde etti.

Sainz, Q1 seansının başlangıcında 7. virajda aracın kontrolünü kaybederek çakıllara kadar taştı. Piste geri dönmeyi başaran İspanyol pilot turunu iptal etmek zorunda kaldı.

Ancak Sainz, bu durumun ona ivme kaybettirdiğini düşünmüyor. Bunun yerine yaşadıkları önden kaymanın kendisine 'daha iyi bir pozisyona' mal olduğuna inanıyor.

"Orada sadece küçük bir an yaşadım, sonrasında kendimi iyi hissettim ve araçla iyi bir noktadaydım."

"Q2'de gerçekten güçlü turlar attım, Q3'te ise yol tutuşu arttıkça daha iyiye gittik. Ama ne yazık ki Lesmos ve Parabolica'da çok fazla önden kayma yaşadık."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Son turda iyi bir mor sektör bir elde ettim ve pole pozisyonunu alabileceğimi düşündüm. Araca çok fazla denge eklememize rağmen o virajlarda büyük bir önden kayma yaşadım. Bu da bana muhtemelen 0.05-0.1 saniyeye mal oldu. Yani bugün bana daha iyi bir sıralamaya mal olan şeyin önden kayma olduğundan oldukça eminim."

"Eğer yüksek hızda dengeyi sağlayabilseydik, daha iyi bir pozisyon elde edebilirdik. Ama sanırım herkes için benzer bir durum söz konusu olacak ve bu da bu araçların hava koşullarına karşı ne kadar hassas olduğunu gösteriyor."

"Bence hepimiz birkaç onda bir içindeyiz. Bence yarın tamamen kimin lastik bozulmasıyla daha iyi başa çıkacağıyla ilgili olacak."