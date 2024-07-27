Sainz: "Önden başlasam yarın podyuma çıkabilir hatta kazanabilirdim"

Carlos Sainz, son bölüme kadar iyi gitse de, sonunda sekizinci en iyi zamanı yaptı ve pazar günü yedinci başlayacak.

Seansın ardından İspanyol pilot şöyle dedi: "Sadece bir turda zorlandım ve o da Q3'teki ikinci turdu."

"Sıralamanın geri kalanında çok güçlüydüm, araçla çok rahattım, gerçekten iyi turlar attım ama nedense yeni setle attığımız son turda, lastikleri ısıtmada ve yol tutuş yakalamada çok zorlandım."

"Sonunda iyi tur atamadım, bu yüzden geri dönüp yeni mühendislerimle son turda neyi daha iyi yapabileceğimizi görmem gerekiyor."

Yarış sorulduğunda Sainz, "Önümüzde McLaren, Red Bull ve Mercedes gibi bizimle aynı hızda ya da bizden daha hızlı araçlar var."

"Bence onların önünde başlıyor olsaydık, podyuma çıkma şansımız yüksek olurdu ya da Max yarışı tamamlayamazsa kazanabilirdik. Fakat ne yazık ki yarın yedinci başlıyoruz."

"Bu da yükselmeye çalışması gereken tarafın biz olacağı anlamına geliyor. Bunu yapmak da hiç kolay olmayacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Antrenmanlarda gördüğümüz kadarıyla Red Bull ve McLaren bir adım öndeydi. Ferrari ve Mercedes hemen arkalarından geliyordu. Özellikle McLaren çok güçlüydü, gridin geri kalanına neredeyse 0.3-0.4 saniye daha iyiydi."

"Bakalım yarışa nasıl yansıyacak? Burada geçiş yapmak için iyi bir lastik avantajına ihtiyacınız var, geçiş yapmak o kadar kolay değil."

"Eğer her şeyi mükemmel yaparsak ilk beş ya da ilk üçte olabiliriz."

McLaren'la yarışma şansı olup olmadığı sorusuna, "Kuru zeminde mi? Hayır! Çünkü bizden ya da benden önce başlıyorlar ve daha hızlılar."

"Eğer onların önünde başlıyor olsaydım, sanırım onlarla yarışabilirdim. Fakat pist pozisyonu çok önemli olduğu için, arkalarından başlamak ve onları geçmek zor olacak."

Zıplama tarafında durumun nasıl olduğu sorusuna Sainz, "Q3'te düşük yakıtla tam gaz gitmedik."

"Fakat dün Max'in Pouhon'da tam gaz gittiğini ve neredeyse diğer tüm pilotların, özellikle de bizim, oldukça fazla yavaşlamamız gerektiğini gördük."

"Yani tatil yapamayız."

"Burada Macaristan'da kullandığımız yeni tabanı kullanıyoruz. Sorun tamamen çözülmüş değil, yapılması gereken işler var fakat bunlar sezonun ilerleyen döneminde gelecek." dedi.