Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

Ferrari, güçlü göründüğü Monako'da yerel kahraman Leclerc'le pole pozisyonunu kazanmayı başarırken Sainz, daha geride göründüğü hafta sonunda 3. olmayı başardı.

Leclerc daha önce burada 2021 ve 2022'de pole pozisyonunu kazansa da, onları galibiyete çevirmeyi başaramadı ve podyuma bile çıkamadı. Ferrari'nin Monako'daki son galibiyeti ise 2017'de Sebastian Vettel'le geldi.

Sainz, sıralamaların ardından yaptığı açıklamada Leclerc'in olağanüstü iş çıkardığını ve önceliklerinin onunla kazanmak olacağını söyledi.

Sainz, "Benim için bir gelişme oldu. Tüm hafta sonu güven ve aracı hissetme konusunda zorlandım, bu yüzden genel olarak bir adım atıp 3. olmak ileriye doğru bir adım oldu."

"Tam olarak mutlu değilim çünkü pole pozisyonu için mücadele edebilmeyi isterdim ama gerçek şu ki Charles olağanüstü bir iş çıkardı. "

"Araç tüm hafta sonu boyunca harikaydı ve ondan en iyi şekilde yararlanmayı başardı, bu yüzden onun adına mutluyum."

"Uzun turlarda çok hızlı görünüyordum. Bazı nedenlerden dolayı kısa turlarda zorlanıyorum ama uzun turlar daha iyiydi. Yarın uzun turda hızımın iyi olacağından eminim."

"Burada mesele sadece pist pozisyonu ve iyi bir sıralama pozisyonu alamayarak bunu kaybettik."

"Burası Monako. Her şey olabilir ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önceliğimiz yarın Charles ile birlikte kazanmak olacak." dedi.