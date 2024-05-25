Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Monako'daki yarışı pole pozisyonundan başlayacak olan takım arkadaşı Charles Leclerc'le kazanmanın öncelikleri olacağını söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari, güçlü göründüğü Monako'da yerel kahraman Leclerc'le pole pozisyonunu kazanmayı başarırken Sainz, daha geride göründüğü hafta sonunda 3. olmayı başardı.

Leclerc daha önce burada 2021 ve 2022'de pole pozisyonunu kazansa da, onları galibiyete çevirmeyi başaramadı ve podyuma bile çıkamadı. Ferrari'nin Monako'daki son galibiyeti ise 2017'de Sebastian Vettel'le geldi.

Sainz, sıralamaların ardından yaptığı açıklamada Leclerc'in olağanüstü iş çıkardığını ve önceliklerinin onunla kazanmak olacağını söyledi.

Sainz, "Benim için bir gelişme oldu. Tüm hafta sonu güven ve aracı hissetme konusunda zorlandım, bu yüzden genel olarak bir adım atıp 3. olmak ileriye doğru bir adım oldu."

"Tam olarak mutlu değilim çünkü pole pozisyonu için mücadele edebilmeyi isterdim ama gerçek şu ki Charles olağanüstü bir iş çıkardı. "

"Araç tüm hafta sonu boyunca harikaydı ve ondan en iyi şekilde yararlanmayı başardı, bu yüzden onun adına mutluyum."

"Uzun turlarda çok hızlı görünüyordum. Bazı nedenlerden dolayı kısa turlarda zorlanıyorum ama uzun turlar daha iyiydi. Yarın uzun turda hızımın iyi olacağından eminim."

"Burada mesele sadece pist pozisyonu ve iyi bir sıralama pozisyonu alamayarak bunu kaybettik."

"Burası Monako. Her şey olabilir ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önceliğimiz yarın Charles ile birlikte kazanmak olacak." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"
Sonraki haber Hamilton: "Sıralamalara başlamadan önce, 0.2 sn yavaş olacağımı biliyordum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

Formula 1
Monako GP
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

Formula 1
Monako GP
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Monako GP: Geçit törenini Leclerc kazandı, 2022'den sonra ilk zaferini aldı!

Monako GP: Geçit törenini Leclerc kazandı, 2022'den sonra ilk zaferini aldı!

Formula 1
Monako GP
Monako GP: Geçit törenini Leclerc kazandı, 2022'den sonra ilk zaferini aldı!

Son Haberler

Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı

Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı

F1 Formula 1
Monako GP
Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

F1 Formula 1
Monako GP
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

F1 Formula 1
Monako GP
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Sainz: "Takım için harika bir gündü"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye