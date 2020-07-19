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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Olmamız gereken pozisyonlara geri döndük"

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Sainz: "Olmamız gereken pozisyonlara geri döndük"
Ekleyen:
, Editör
19 Tem 2020 05:56

McLaren pilotu Carlos Sainz, Avusturya pistinin kendilerine uyduğu için çok iyi göründüklerini ve bu hafta sonu Macaristan'da "olmaları gereken pozisyonlara" geri döndüklerini söyledi.

Carlos Sainz Jr, cuma gününün ardından verdiği demeçte aracın çok kötü olduğunu söylemişti.

Sıralama turlarında Lando Norris'in gerisinde dokuzuncu olan Sainz, Avusturya'da elde ettikleri güçlü sonuçların birer istisna olduğunu söyledi.

İspanyol pilot, “Cuma antrenmanlarındaki sonucumuz oldukça şaşırtıcıydı ve bugün böyle bir pistte beklediğimiz pozisyonlara geri döndük. Son bölüme kalan sürücü grubunun sonundaydım ve Barselona'da aynı hıza sahiptik. Bence Avusturya pisti, aracımıza mükemmel şekilde uyuyordu."

"Araç henüz olması gerektiği gibi çalışmıyor. Son sektörde sorunlarımız var. Denge sürekli değişiyor ve bunu tahmin etmek oldukça zor. En azından neden hızımız olmadığını biliyoruz."

"İlk bölümde iki set yumuşak lastik kullandık ancak gridin bu kadar yakın olması ve bu hafta sonunun bizim için kötü geçmesi göz önüne alındığında, başından beri planlanmıştı. Genel olarak aracın arka tarafıyla çok fazla zorlanıyorum, tüm hafta sonu başıma bela oldu..."

"Son tur oldukça iyiydi. Fakat son sektörde çok fazla zaman kaybettim." dedi.

Sainz, Renault sürücülerinin bilerek son bölüme kalmadığını ve bu sayede yarışa istedikleri lastiklerle başlayabileceklerini söyledi.

"Yarış hakkında konuşursak, eğer cuma günkü gibi aşınma varsa, o zaman dokuzunculuğun yapabileceğimiz en iyi şey olduğunu düşünüyorum çünkü yumuşak lastiğe sahibiz ve çok fazla aşınma var. Renault'nun bilerek ilk ona girmediğini düşünüyorum."

"Dokuzuncu başlıyorum ve önümde olanlara odaklanmalıyım. Renault'nun söylediğim gibi ilk bölüm için farklı lastik seçebileceğini biliyoruz ve dünkü antrenmanların da gösterdiği gibi çok çabuk aşınan yumuşak lastiklerle başlamak zorundayım. Bu, takımların gridin ortasındaki mücadelesini etkileyebilir."

"Hedefimiz, rakiplerimizi hataya zorlamak ve bunlardan yararlanmak. Tekrar puan almak istiyoruz."

 
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Editör Kemal Şengül

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