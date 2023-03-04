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Sainz: "Olmak istediğim yerde değilim"

Carlos Sainz, Red Bull'un yarış temposunda daha avantajlı olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
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Sainz: "Olmak istediğim yerde değilim"
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2023 sezonunun ilk sıralama seansında takım arkadaşının gerisinde 4. sırayı elde eden Sainz, Cuma ve Cumartesi günlerini şu şekilde özetledi: "Benim için sıralama turlarına kadar zor bir hafta sonu oldu."

"Temiz bir Cuma günü geçirmedim, bu yüzden Cumartesi gününe muhtemelen bir adım geride girdim."

"Bana bu hafta sonundan önce sorsaydınız, sıralama turlarında 4.lükten mutlu olmayacağımı söylerdim ama zor bir Cuma günü geçirdikten sonra aslında o kadar da kötü olmadığını söyleyebilirim."

"Bugün, sıralama boyunca iyi bir ilerleme kaydetmeyi başardık. Kendimi aracımla biraz daha normal hissediyordum. Çok ilerleme kaydettim ama hâlâ çözemediğim birkaç viraj var."

"Ancak tüm bu durumlar göz önüne alındığında, 4. olmak başlangıç için iyi bir yer ama Ferrari ile olmak istediğim yer değil. Bu yüzden bundan sonra ilerlemeye devam etmek ve doğru yönde adım atmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yine de 2. çizgide olduğum için mutluyum. Bu, bizi yarın için iyi bir konuma getiriyor ama kolay bir yarış olmayacak."

İspanyol pilot, ayrıca takımın dünden sonra yeni bir şasiye geçtiğini de doğruladı.

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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, in the pit lane

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, in the pit lane

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2023'ün sürprizi olan Aston Martin'in bu kadar hızlı olduğunu bekleyip beklemedikleri sorusuna Sainz, şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse, biliyorduk."

"Formula 1'de GPS verileriyle ve herkesin aracı nasıl çalıştırdığıyla ilgili bir sır yok, hızlı olacaklarını biliyorduk."

"2015'ten beri Fernando [Alonso] ile orta grupta mücadele ediyoruz. Bu yüzden onunla nasıl mücadele edeceğimi iyi biliyorum ama onun orada olması eğlenceli olacak."

Sainz, Pazar günkü yarışta Red Bull'un açıkça önde olacağını düşünüyor. Ancak yarışa 3. sıradan başlayacak olan takım arkadaşı Charles Leclerc'in ilk turda Red Bull pilotlarıyla mücadele etme fırsatı yakalayabileceğine inanıyor.

Sainz, "Bence Red Bull yarın çok ama çok güçlü olacak."

"Sıralama turlarında bir adım öndelerdi, ancak yarış temposunda bir buçuk adım önde olacaklar gibi görünüyor. Onlara meydan okumak için elimizden geleni yapacağız."

"Charles'ın yeni lastiği ile daha iyi bir fırsata sahip olduğunu düşünüyorum. Bence ilk turda çok daha güçlü olacak ve Red Bull'a meydan okuma fırsatı bulacak. Benim mevcut lastiğimle işim daha zor olacak."

"Ama sanırım arkadaki herkes lastik değiştirecek, o yüzden iyi bir strateji belirlemek için her şeyi deneyeceğiz." dedi.

 

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