Sainz: "Olası bir şampiyona ikinciliği için Red Bull'a yakın olmaya çalışıyoruz"
Carlos Sainz, Ferrari'nin Red Bull'u 'göz hapsinde' tuttuğunu ve Milton Keynes takımını şampiyona ikinciliği için avlamaya çalıştığını söyledi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez ile mücadele ediyor
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari, şu anda ikinci sıradaki Red Bull'un sadece 34 puan uzağında.
McLaren'in zirvedeki liderliğini genişletmesi muhtemel görünürken, Sainz en iyi şanslarının Red Bull'un peşinden gitmek olduğunu düşünüyor.
Sainz, "McLaren'in kesinlikle üstünlüğü var, şampiyonluk için favori takım onlar."
"Red Bull'a daha da yakın olmaya çalışıyoruz. Eğer McLaren sorun yaşamaya başlarsa mücadelenin içinde olmamız gerekiyor." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sainz olası bir şampiyona ikinciliği hakkında şunları söyledi: "Bence bu takımın direncinin göstergesi olur."
"Yılın zorlu bir bölümünden sonra çok fazla puan ve gelişim eğrisi kaybettik."
"Ancak Red Bull, sezon sonunda neyi yanlış yaptıklarını anladıktan sonra güncellemelerle güçlü bir şekilde geri dönecek. Bu yüzden onları yenmek kolay olmayacak."
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