Sainz, Norris'le olan "özel ilişkisini" Ferrari'de tekrarlamak istiyor

Sainz, McLaren’da Norris’le birlikte 2 yıl yarıştı fakat geçtiğimiz yılın sonunda 2021 sezonu için Ferrari’ye katıldı.

Sainz ve Norris hem pist üstünde hem de pist dışında başarılı bir ilişkiye sahiplerdi. Aynı zamanda ikili, birlikte uyumlu çalışmaları sayesinde McLaren’ı takımlar şampiyonasında 3.lüğe taşıyarak takıma 2012’den beri en iyi sonucunu getirdiler.

Sainz bazı zamanlar sıkı mücadeleden ötürü takım arkadaşıyla iyi bir ilişkiye sahip olmanın zor olduğunu kabul etse de, bu sayede daha açık ve güçlü bir ilişkilerinin olduğunu ve bunu yeni takım arkadaşı Charles Leclerc’le de gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Sainz, “Bir açıdan durumu zorlaştırıyor çünkü Norris her zaman çok hızlı ama aynı zamanda çok uyumlu, o yüzden her iki yönüyle de anlaşmanız gerekiyor.”

“Fakat sıralamadan sonra geçtiğiniz ya da geçildiğiniz için birlikte mutlu ya da üzgün olabileceğiniz fakat yine de ikinizin de yarışa açık bir zihinle ve kimseden saklanmayarak gelebileceğiniz birisi olması çok güzel.”

“Rakibinize/takım arkadaşınıza samimi ve dürüst davranıyorsunuz, elini sıkıp tebrik ederek yaptığı işi takdir ediyorsunuz, aynısı karşı taraf için de geçerli.”

“Bunun özel bir ilişki olduğunu düşünüyorum ve gelecekte de bu şekilde devam etmek istiyorum. Çalışma ortamı ve takım içindeki baskıyı çok azaltıyor.”

“Herkesin hayatını kolaylaştırıyor ve böylece takım çok daha hızlı ve doğru bir şekilde ilerleyebiliyor.” dedi.

Sainz 2021 sezonu için 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in yerini aldı ve böylece Maranello’da Leclerc ve Vettel arasındaki inişli çıkışlı ilişki sona erdi.

İkili arasındaki ilişki henüz ilk sezonlarında çatırdamaya başlamıştı. 2019 sezonunda öne çıkan anlardan biri iki pilotun Brezilya GP’sinde pist üstünde birbirlerine çarparak her ikisinin de yarış dışı kalmasıydı.

Leclerc’le Ferrari’ye geçmeden önceki ilişkisi sorulduğunda Sainz, iyi bir şekilde anlaştıklarını ve 2021 planları hakkında şimdiden konuştuklarını söyledi.

Sainz, “Charles’la konuşmadım desem yalan söylemiş olurum.”

“Elbette konuştum. Tabii ki orada olanlarla ilgileniyorum ve arada sırada ona sorular soruyorum.”

“Takımın içine girene kadar neler olduğunu anlamak çok zor.”

“Charles’la ilişkim aslında çok iyi. Gelecekte onunla da iyi anlaşmamızı bekliyorum.” dedi.