Sainz: "Norris'in podyuma olan yaklaşımı onun centilmenliğini gösterdi"

Norris yarış içerisinde Sainz'dan şikayet etti ve yarış sonunda takım onu telsizden tebrik ettiği zaman şöyle yanıt verdi: "Evet ama bunu kendi seçimimle yapmadım. Bunu yaptım çünkü çok yavaştım ****!”

Sainz damalı bayrağı dördüncü sırada geçti ve Lewis Hamilton'ın cezasıyla birlikte yarış sonrasında üçüncü oldu.

Sainz F1'deki ilk podyumunu alırken, McLaren da 2014'ten sonra ilk kez podyum almış oldu.

Abu Dhabi final yarışı öncesinde Brezilya GP hakkında konuşan Sainz, "Bütün gün Lando'nun centilmence davrandığını söylemem gerekiyor. Hiç kolay olmamasına rağmen yüzünde gülümseme vardı."

"Ama takım için gerçekten çok mutluydu, benim için de mutluydu ve bunu görmek güzeldi. Bir çocuk gibi görünse bile gerçek bir centilmendi!" dedi.

Sainz, ilk podyumunu yarış sonrası geleneksel podyum töreninde kutlayamadı ve kupanın kendisine verilmesi adına nihai kararın verilmesi için birkaç saat beklemeliydi.

Sainz, "İlk podyumum beklediğimden farklı ama asla unutamayacağım bir şey oldu."

"Bunun için çok uzun zamandır bekliyorum, en azından öyle hissettim. Ama aynı zamanda Hamilton ceza alınca, podyumun benim olduğunu biliyordum. Çünkü sarı bayraklara uymuştum. Elbette podyumu normal şekilde almak istiyorum ancak ilk podyumumuzu 60-70 kişilik bir insan grubuyla, şampanya patlatarak kutladık. Max ve Pierre'i seviyorum, ama takımı da seviyorum, onlarla podyumu paylaşmak çok güzel. Bu yüzden çok eğlendim."

"İyi hissettirdi ve mümkün olduğunca olumlu düşünüyorum. Çünkü en geriden başladığınızda bir podyum alacağınızı asla düşünmüyorsunuz. Ama doğruyu söylemek gerekirse bu yıl diğerlerinden daha iyi anlara sahiptik. Eğer bir podyum alamasaydık gerçekten çok kızardım. Tanrıya şükürler olsun aldık. Çok büyük bir çabaydı."

"Gülümseyen, enerji dolu pek çok insan var ve fabrikadaki herkes çok motive. Ama en iyi takımların kazalarına bağlı olamayız ve bu yüzden güçlenmeye devam etmeliyiz." dedi.

Sainz bitime bir yarış kala Gasly ile aynı puana sahip ve şampiyonayı altıncı götürüyor. Alex Albon ise bu ikilinin 11 puan gerisinde.

"Bu gerçekten ilginç bir savaş. Red Bull'da yarışan iki pilotla savaşmak benim için zaten bir başarı ve bu pozisyonlar için savaşma fırsatına sahip olmak, şimdiye kadar işleri düzgün şekilde yaptığımız anlamına geliyor. Gerçekten bekleyemeyeceğimiz bir yıl oldu."

