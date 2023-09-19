Sainz: "Norris'e DRS vermek için çok yavaşladım"

Carlos Sainz, bu yılki Red Bull hakimiyetine Singapur'da son verdi ve İtalyan ekibe geçen yıldan bu yana ilk zaferini getirdi.

Yarıştan sonra epey mutlu görünen Sainz'a, zaferin hangi yönünden çok memnun olduğu soruldu.

İspanyol pilot şöyle yanıt verdi: "Zaferden her yönüyle çok mutluyum."

"Bir araya getirdiğimiz hafta sonuyla son derece gurur duymalıyız. Bu yıl yarış kazanmak için tek bir fırsatımız vardı, o da Singapur'daydı ve bunu almayı başardık."

"Tüm hafta sonu tek bir yanlış adım dahi atmadık ve evet, baskı altında olduğumuz pek çok an olsa da sakinliğimizi koruduk, planımıza ve stratejimize sadık kaldık."

"Lastik aşınmasıyla, pit-stop aralıklarıyla, DRS ile oynamamız gerekti, tüm bunları doğru şekilde kullanarak ve her şeyi kontrol altında tutmayı başararak, kolay olmayan ama kesinlikle inanılmaz hissettiren bir galibiyet almayı başardık."

"Yarıştan önce kazanabilecek tempoya sahip olup olmayacağımızı söylemek çok zordu fakat olmasak bile, farkları yöneterek, tempoyu ve lastik aşınmasını kontrol ederek kendime kazanma fırsatı yaratabileceğimi hissettim."

"Açıkçası başlangıçta ilk sırayı korumak ve oradan yarışı kontrol etmek istedim. Bütün plan buydu. Maalesef güvenlik Aracı biraz erken geldi ve 20. turda sert lastiğe geçmek benim tercihim değildi çünkü orta hamuru çok iyi idare ediyordum ve daha uzun süre gidebilecek gibiydim."

"Fakat doğru karar buydu. Sanal güvenlik aracı çıkıp, Mercedes'lere çift pit stop yapma fırsatı verene kadar sert lastiklerdeki stint de kontrol altındaydı."

"Sonunda çok büyük bir baskı altında kaldık."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, the Ferrari team celebrate victory Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Pite girdiklerinde, başlangıçta çok gergin değildim çünkü son 12-15 turda, zorlamak için elimde çok fazla tempo olduğunu hissediyordum. Ancak zorlamaya başladığım anda lastiklerimin aşınmaya başladığını hissettim. Sanırım Lando da ben de çok fazla kayıyorduk. Mercedes'in Charles'ı geçip arkamıza bu kadar çabuk gelmesi beni oldukça şaşırttı."

"O noktada 'tamam, bu kolay olmayacak, bu son beş ya da altı tur zor geçecek' diye düşündüm. O noktada, stratejimi biraz değiştirmem gerekti."

"Lando'ya biraz DRS desteği vermek zorunda kaldım ve bu da onları geride tutmamıza ve yarışı kazanmamıza yardımcı oldu."

Norris'e DRS vermesiyle ilgili Sainz, "Bu hiç kolay bir şey değil çünkü kendinizi her zaman ekstra baskı altına sokuyorsunuz. Lastiklerinizi bir kez bile kilitleyemezsiniz, tek bir hata bile yapamazsınız çünkü bu Lando'nun sizi geçme şansı olacağı anlamına gelir."

"Yani o noktada ona DRS vermeye karar verip, bunun Mercedes'leri geride tutmak için yeterli olacağını umduk. Özellikle bir turda Lando'nun 16 ila 17. virajlarda savunma yapmak zorunda kaldığını gördüm, sonra ona tekrar DRS vermek için ilk üç virajda çok yavaşlamak zorunda kaldım."

"Bence bu hareket hem benim yarışımı kurtardı hem de Lando'nun ikinci olmasını sağladı. Bunu yapmasam ben de bitecektim, eğer Mercedes'ler Lando'yu geçseydi, sanırım beni kolayca geçebilirlerdi."

Sırada Japonya var ve Ferrari'nin nasıl olacağı henüz belli değil.

"Dürüst olmak gerekirse bu yarış orası için çok bir anlam ifade etmiyor, bence bu yıl biraz böyle olacak. Üst üste iki harika hafta sonu geçirdik ama bence gittiğimiz iki pist de aracımıza uygundu."

"Özellikle de bu pist tam uygundu. Takımın buraya çok daha iyi bir yere basma gücü paketi getirmesinden ve Zandvoort'a kıyasla daha rekabetçi olmak için gösterdiği çabadan inanılmaz gurur duyuyorum."

"Yine de podyum için savaşmayacağımız, beşinci ya da altıncı oalcağımız hafta sonları olacak."

"Takımın ve aracın o hafta sonları yapabileceği maksimum şey buysa, bunları almaya devam ettiğimizden emin olmamız gerekiyor."

"Fakat beni gururlandıran şey, bu yıl kazanmak için tek şansımız vardı ve takım baskı altında olmasına rağmen buna iyi tepki verdi."

"Red Bull'un bize verdiği tek fırsatı mükemmel bir hafta sonu geçirerek değerlendirdik."

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari