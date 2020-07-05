Sainz: "Norris ve McLaren için mutluyum"

Carlos Sainz, Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda Lando Norris'le aynı performansı sergilemekte zorlandı.

Yarışın son bölümünde Norris'le giriştiği savaşı kaybeden Sainz, damalı bayrağı beşinci sırada gördü ve takımına önemli puanlar kazandırdı.

Ancak Norris, son turda harika bir tur atarak hem en hızlı turu kaydetti hem de podyuma çıkmayı başardı.

Avusturya Grand Prix'sinin ardından konuşan Sainz, genç takım arkadaşını tebrik etti.

Sainz, “Takım ve Lando için çok mutluyum. Böyle iyi bir sonucu almayı hak etti çünkü hafta sonu onun için iyi geçti. Cuma'dan bu yana mükemmel bir hıza sahipti."

"Ben de yarışta iyi bir performans gösterdim ve son turlarda takım arkadaşımla mücadele ettim. Yani ben de sekizci başladığım yarışta podyuma çıkabilirdim."

"Araç yarış temposunda çok hızlı, bu yüzden bu yıl daha fazla podyumumuz olacağını düşünüyorum. Takım mükemmel bir sonuç yakaladı ve bundan ötürü çok mutluyuz."

"Her fırsatı kullanmalıyız. Hızımız şimdi daha iyi görünüyor, farkı azalttık ve geri kalanlar bazı hatalar yaptı. Umarım bu, sadece Avusturya'ya özgü olmaz ve diğer pistlerde de iyi bir performans gösteririz." dedi.